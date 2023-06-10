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В NASA призывают смириться с мыслью, что высадка людей на Луну в 2025 году будет маловероятной

Первоначальные планы высадить людей на Луну в 2024 году позднее были изменены на 2025 год, и теперь плавно перетекают на 2026. Об отсрочке возвращения на Луну приходится думать по причине неудачных испытаний ракеты Starship компании SpaceX. Первый орбитальный прототип Starship взорвался через несколько минут после старта. Для отправки людей на этой ракете предстоит совершить множество испытательных полётов, на что уйдёт гораздо больше времени.

Ракета Starship на Луне в представлении художника. Источник изображения: SpaceX

Ракета Starship на Луне в представлении художника. Источник изображения: SpaceX

«Декабрь 2025 года — это наша текущая дата, но учитывая трудности, с которыми столкнулась компания SpaceX, я думаю, что это очень, очень тревожно,сказал в среду (7 июня) Джим Фри (Jim Free), помощник администратора NASA, ответственного за такого рода миссии. — Так что вы можете думать о том, что, возможно, это произойдет в 26-м году». Поскольку это заявление было сделано в ходе заседания Совета по аэронавтике и космической технике Национальной академии США и Совета по космическим исследованиям, можно считать его устоявшимся мнением руководства NASA.

Высадка людей на Луну планируется в ходе миссии Artemis-3. Это должна быть довольно сложная операция. Астронавты должны полететь на орбиту Луны в корабле Orion на ракете SLS. Ракета SLS тоже не лишена проблем. Её запуск был отложен более чем на полгода и сопровождался множественными неполадками. Отдельно к Луне должен будет стартовать корабль Starship компании SpaceX. На орбите Земли его дозаправят и он отправится к Луне. Корабль выведет на орбиту Луны посадочный лунный модуль, в который команда астронавтов должна будет перейти на орбите, после чего последует посадка Starship на поверхность нашего естественного спутника. Выглядит всё этот слишком сложным маршрутом с массой промежуточных этапов и поэтому вызывает сомнения в своей осуществимости.

Кратер под стартовой площадкой ракеты Starship. Источник изображения: LabPadre/YouTube

Кратер под стартовой площадкой ракеты Starship. Источник изображения: LabPadre/YouTube

Компании SpaceX предстоит не просто испытать корабль Starship запуском на орбиту. Его придётся отправлять без экипажа на Луну, чтобы доказать безопасность такой операции. Также компании придётся создавать орбитальную инфраструктуру для дозаправки ракеты, чтобы она смогла выйти на орбиту Луны. При всём при этом у SpaceX всё ещё нет летающей для этого ракеты — Starship. Её первый запуск в апреле этого года закончился катастрофой и частичным разрушением стартовой площадки. Попытка провести повторный тестовый выход на орбиту должен состояться не позднее августа, но этого может не произойти, если правозащитные и экологические организации заставят усомниться в способности SpaceX обеспечить безопасные для людей и природы старты Starship.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: starship, spacex, луна, artemis, nasa
starship, spacex, луна, artemis, nasa
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