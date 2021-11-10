NASA отложило высадку людей на Луну до 2025 года

Североамериканское космическое агентство (NASA) перенесло дату «возвращения» людей на Луну с 2024 на 2025 год. В самом агентстве называют причиной недавние судебные иски, связанные с контрактами на поставку лунного посадочного модуля, изменение масштаба некоторых космических программ, пандемию COVID-19 и, конечно, недостаток финансирования.

В рамках программы Artemis предусматривается строительство тяжёлой ракеты Space Launch System (SLS), разработка которой ведётся уже десятилетие, новой капсулы Orion, предназначенной для экипажа, а в апреле NASA подписала со SpaceX контракт на сумму $2,9 млрд для разработки корабля Starship для высадки астронавтов на поверхность спутника Земли.

Решение о высадке людей на Луне в 2024 году принято ещё администрацией президента Дональда Трампа (Donald Trump) — в 2019 году власти порекомендовали NASA поторопиться с подготовкой реализации программы Artemis, хотя многие эксперты сомневались, что план осуществим в столь короткие сроки.

Сроки готовности ракеты SLS постоянно переносятся. Ранее её дебют планировался в 2017 году, теперь его перенесли на февраль 2022 года. Кроме того, NASA предстоит создать ещё множество жизненно необходимых технологий, например — лунные скафандры нового типа. С приходом администрации Джо Байдена (Joe Biden) изначально сроки не изменились, но теперь команда нового президента признала, что выполнить миссию в 2024 году невозможно.

Проблема усугубляется конфликтом, связанным с посадочными модулями. Изначально для их строительства NASA планировало заключение контрактов с двумя компаниями — это должно было стимулировать здоровую конкуренцию. Но после того, как финансирование было сокращено, контракт отдали только SpaceX, вследствие чего Blue Origin сначала выступила с протестами, а потом и вовсе подала судебный иск против агентства. Это привело к тому, что NASA и SpaceX временно не могли сотрудничать, поскольку из-за судебных процессов вынуждены были приостановить работы не менее чем на 7 месяцев.

Теперь объявлено, что программа будет реализована в несколько стадий. В ходе первой (Artemis I) уже в начале следующего года состоится дебютный полёт SLS с капсулой Orion вокруг Луны, но пока без астронавтов. На этапе Artemis II состоится аналогичный, но уже пилотируемый полёт — не раньше мая 2024 года, а собственно высадка на Луну состоится не ранее 2025 года. До этого не исключена беспилотная посадка на Луне модуля, разрабатываемого SpaceX.

Помимо изменения сроков в NASA заявили, что намерены изменить стоимость реализации некоторых программ в рамках Artemis, в частности — разработки капсулы Orion. Её конечная цена увеличится с $6,7 млрд до $9,3 млрд, а стоимость разработки SLS вырастет с планировавшихся $9,1 млрд до $11 млрд.

В числе факторов, мешающих реализации программы, в NASA назвали и «увеличение масштаба» проекта капсулы Orion, а также пандемию COVID-19, вызвавшую перебои в работе цепочки поставщиков. Кроме того, в прошлом году NASA запросило у конгрессменов $3,2 млрд для придания импульса проекту посадочного модуля, но получило только четверть запрошенной суммы. Кроме того, винят и администрацию Трампа — как теперь утверждается, при выборе даты высадки на Луну в своё время не учитывались реальные технические возможности.