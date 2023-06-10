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Процессор Apple M2 Ultra проиграл в тестах конкурентам от AMD и Intel — ему не хватило ядер и тактовой частоты

Apple M2 Ultra — мощный процессор с 24 ядрами общего назначения и 76 ядрами интегрированной графической подсистемы. Он, вероятно, быстрее 28-ядерного Intel Xeon W, установленного в Mac Pro 2019 года, и владельцы новых рабочих станций от Apple ощутят заметный прирост производительности. А вот в тестах Geekbench 5 он не смог побить актуальных конкурентов от AMD и Intel — слишком уж много у них ядер и слишком высока тактовая частота.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Процессоры для рабочих станций — особая категория. Они сочетают преимущества чипов для десктопов и серверов: их производительность должна, с одной стороны, масштабироваться, как на ПК, и, с другой, демонстрировать стабильно высокие показатели при высоких нагрузках. Это означает высокую производительность на такт, высокие тактовые частоты, большое число ядер, поддержку больших объёмов памяти и высокого числа линий PCIe. Указанным требованиям соответствуют 56-ядерный Intel Xeon W9-3495X и 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro W5995X.

Источник изображения: tomshardware.com

Источник изображения: tomshardware.com

Apple M2 Ultra, в свою очередь, представляет собой пару объединённых кристаллов M2 Max, первоначально разработанных для компьютеров MacBook Pro и Mac Studio. Чип M2 Max не предусматривает ни высоких тактовых частот, ни возможностей для расширения — он поддерживает фиксированные объёмы оперативной памяти, да и с дисковым пространством не всё так просто. При росте рабочих нагрузок здесь вместо повышения тактовой частоты в ход идут встроенные ускорители. А из-за ограничений по мощности и охлаждению приходится обходиться относительно небольшим числом ядер. В итоге внушительный на бумаге Apple M2 Ultra предсказуемо уступает Intel Core i9-13900K по тактовой частоте и не может тягаться с AMD Ryzen Threadripper Pro W5995WX по количеству ядер.

Поэтому в тестах Geekbench 5 новый флагманский процессор Apple пасует перед Intel Core i9-13900K в однопоточных и многопоточных рабочих нагрузках. Своих прямых конкурентов в лице AMD Ryzen Threadripper Pro W5995X и Intel Xeon W9-3495X он превосходит в однопоточных тестах, но оказывается значительно медленнее, когда нужно много ядер. Geekbench 5 — это, конечно, синтетический бенчмарк, который далеко не всегда отражает возможности чипа в реальных приложениях. Но он даёт представление о возможностях центрального процессора без учёта специальных ускорителей. И их на борту Apple M2 Ultra немало. А действительную расстановку сил покажет практика.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, разгон и замеры производительности системы, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: apple, intel, amd, geekbench
apple, intel, amd, geekbench
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