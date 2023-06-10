Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT Microsoft перенесёт исследования в сфере...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft перенесёт исследования в сфере ИИ из Китая в Канаду

Стало известно, что Microsoft переводит своих ведущих исследователей в сфере искусственного интеллекта из Китая в Канаду, что грозит закрытием важнейшего учебного центра для талантливых инженеров из Поднебесной. Базирующаяся в Пекине компания Microsoft Research Asia (MSRA) приступила к оформлению виз для лучших специалистов в сфере ИИ с целью их перевода в свой исследовательский институт в Ванкувере. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В сообщении сказано, что софтверный гигант планирует перебазировать от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA в новую лабораторию, укомплектованную экспертами со всего мира. Отмечается, что так называемый «ванкуверский план» является ответом на возросшую политическую напряжённость между США и Китаем, а также манёвром, направленным на то, чтобы препятствовать переманиванию лучших специалистов в местные технологические компании. Два сотрудника MSRA подтвердили, что недавно им поступало предложение о работе от китайских интернет-компаний, но они от них отказались и подали документы для получения визы и последующего переезда в Канаду.

«Несмотря на то, что Microsoft имеет глубокие связи с Китаем, присутствие здесь наших лучших исследователей сопряжено с риском, особенно это касается сотрудников, работающих в сфере машинного обучения. Существует риск переманивания талантливых специалистов китайскими компаниями или преследования сотрудников со стороны властей. Мы обсуждали эти риски на внутренних совещаниях», — приводит источник слова одного из сотрудников MSRA.

«Мы создаём новую лабораторию в Ванкувере, которая будет организационно объединена с MSRA и предназначена для обеспечения лучшего взаимодействия с группами инженеров из Ванкувера. В лаборатории будут работать люди из других лабораторий MSR по всему миру, включая Китай», — прокомментировали данный вопрос в Microsoft.

Отмечается, что решение о переводе ведущих исследователей в сфере ИИ может вызвать гнев со стороны местных властей, которые стремятся привлечь талантливых специалистов, находящихся за рубежом, к работе в китайских компаниях с помощью щедрых грантов и престижных должностей. Что касается Microsoft, то компания работает в Китае более 30 лет и сумела сохранить сильное присутствие в стране, даже когда другие западные IT-гиганты, такие как Google, eBay, Facebook* и Uber, были вытеснены с рынка Поднебесной. Microsoft разработала локализованные продукты для рынка Китая, включая Windows и Office, а также поисковик Bing.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple, Google и Microsoft выразили готовность расширить присутствие в Казахстане
Google Drive перестанет поддерживать Windows 8 и 32-битную Windows 10
Microsoft предложила GPT-модели компании OpenAI государственным органам США
Большинство стран Евросоюза выступили против развития интернет-инфраструктуры за счёт техногигантов
Южная Корея призвала США пересмотреть «Закон о чипах» — он может негативно сказаться на Samsung и SK hynix
NVIDIA не смогла превзойти успех GeForce RTX 20-й серии, но зарабатывает на геймерах с каждым годом всё больше
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: искусственный интеллект, исследовательский центр, китай, microsoft
искусственный интеллект, исследовательский центр, китай, microsoft
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22