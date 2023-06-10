Microsoft перенесёт исследования в сфере ИИ из Китая в Канаду

Стало известно, что Microsoft переводит своих ведущих исследователей в сфере искусственного интеллекта из Китая в Канаду, что грозит закрытием важнейшего учебного центра для талантливых инженеров из Поднебесной. Базирующаяся в Пекине компания Microsoft Research Asia (MSRA) приступила к оформлению виз для лучших специалистов в сфере ИИ с целью их перевода в свой исследовательский институт в Ванкувере. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

В сообщении сказано, что софтверный гигант планирует перебазировать от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA в новую лабораторию, укомплектованную экспертами со всего мира. Отмечается, что так называемый «ванкуверский план» является ответом на возросшую политическую напряжённость между США и Китаем, а также манёвром, направленным на то, чтобы препятствовать переманиванию лучших специалистов в местные технологические компании. Два сотрудника MSRA подтвердили, что недавно им поступало предложение о работе от китайских интернет-компаний, но они от них отказались и подали документы для получения визы и последующего переезда в Канаду.

«Несмотря на то, что Microsoft имеет глубокие связи с Китаем, присутствие здесь наших лучших исследователей сопряжено с риском, особенно это касается сотрудников, работающих в сфере машинного обучения. Существует риск переманивания талантливых специалистов китайскими компаниями или преследования сотрудников со стороны властей. Мы обсуждали эти риски на внутренних совещаниях», — приводит источник слова одного из сотрудников MSRA.

«Мы создаём новую лабораторию в Ванкувере, которая будет организационно объединена с MSRA и предназначена для обеспечения лучшего взаимодействия с группами инженеров из Ванкувера. В лаборатории будут работать люди из других лабораторий MSR по всему миру, включая Китай», — прокомментировали данный вопрос в Microsoft.

Отмечается, что решение о переводе ведущих исследователей в сфере ИИ может вызвать гнев со стороны местных властей, которые стремятся привлечь талантливых специалистов, находящихся за рубежом, к работе в китайских компаниях с помощью щедрых грантов и престижных должностей. Что касается Microsoft, то компания работает в Китае более 30 лет и сумела сохранить сильное присутствие в стране, даже когда другие западные IT-гиганты, такие как Google, eBay, Facebook * и Uber, были вытеснены с рынка Поднебесной. Microsoft разработала локализованные продукты для рынка Китая, включая Windows и Office, а также поисковик Bing.