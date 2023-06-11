Величественная архитектура уровней и путешествие между мирами в трейлере ролевого экшена Lords of the Fallen

Издательство CI Games и разработчики из студии Hexworks представили геймплейный трейлер фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen. Показ состоялся в рамках презентации Future Games Show.

За три минуты с небольшим авторы успели продемонстрировать величественную архитектуру сразу нескольких уровней, систему перемещений между параллельными мирами, а также сражения с рядовыми противниками и боссами.

Lords of the Fallen — это перезапуск серии и духовный наследник первой игры, вышедшей в 2014 году. Проект, который создаётся на базе движка Unreal Engine 5, сможет предложить бесшовный кооператив, сразу два параллельных мира для исследования и большое количество сложных боссов.

Выход Lords of the Fallen должен состояться 13 октября текущего года в версиях для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. В конце прошлого месяца были опубликованы официальные системные требования, которые оказались вполне щадящими.