Видео: геймплей мрачной песочницы REKA про юную ведьму и её личную избушку на курьих ножках

Разработчики из студии Emberstorm Entertainment совместно с издательством Fireshine Games показали на Future Games Show трейлер песочницы REKA. Данный проект расскажет историю ученицы легендарной Бабы Яги, которая путешествует с верной избушкой на курьих ножках.

Действие симулятора жизни ведьмы развернётся в европейской глубинке образца XIX века. Заколдованная избушка — действительно незаменимый компаньон главной героини, который будет шагать за ней повсюду. Сами авторы называют оживший дом «убежищем в непредсказуемом и зачастую мрачном мире и лучшим местом, чтобы практиковаться в колдовстве».

В опубликованном трейлере ученица Бабы Яги путешествует по тёмному лесу, изучает мирные поселения и занимается строительством своего ходячего жилища. Судя по геймплейным кадрам, игроку предоставят возможность проектировать убежище по своему усмотрению и заниматься его детальной планировкой.

Также в мире REKA ученице сказочной колдуньи нужно будет варить зелья, исследовать процедурно сгенерированный природный ландшафт и взаимодействовать с жителями окрестных деревень. Нести людям добро или зло — это уже будет на совести игрока.

REKA выйдет в 2024 году, у проекта есть своя страница в Steam. Поддержка русского языка заявлена уже сейчас.