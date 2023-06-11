Bethesda показала более 30 минут геймплея Starfield и раскрыла системные требования игры

Как и было обещано, 11 июня вслед за презентацией Xbox Games Showcase издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios провели шоу Starfield Direct (версия с русскими субтитрами), посвящённое амбициозной космической ролевой игре Starfield.

Напомним, события Starfield развернутся в 2330 году. По сюжету главный герой присоединится к исследовательской организации «Созвездие» и займётся изучением самых отдалённых уголков Освоенных систем.

В рамках 45-минутной демонстрации показали редактор персонажа (гибкие настройки, выбор биографии и черт характера), прокачку способностей, модернизацию корабля, компаньонов, исследование планет, перестрелки и космические бои.

По словам Тодда Говарда (Todd Howard), в Bethesda давно хотели сделать космическую RPG, но раньше реализации этой задумки мешали технологические ограничения. Starfield — та самая игра мечты.

Обещают более тысячи планет для исследования и обустройства аванпостов, множество событий (на поверхности и в космосе), вид от первого и третьего лица, переработанную анимацию и боевую систему.

Вслед за презентацией в Steam (в российском сегменте игра недоступна) стартовали предзаказы Starfield и появились системные требования проекта:

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (версия 2004, 10.0.19041.0);

процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Starfield выйдет 6 сентября на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox). В рамках презентации Xbox Games Showcase был показан новый геймплейный трейлер игры — трёхминутный ролик прикреплён ниже.