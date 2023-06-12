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Twitter начнёт платить владельцам верифицированных аккаунтов за демонстрацию рекламы в их ответах

Как заявил недавно Илон Маск (Elon Musk), в скором будущем принадлежащая ему социальная сеть Twitter внедрит новый способ монетизации материалов. Верифицированным авторам контента начнут платить за рекламу в их ответах — на первом этапе на эти цели выделено порядка $5 млн.

Источник изображения: Souvik Banerjee/unsplash.com

Источник изображения: Souvik Banerjee/unsplash.com

Маск подчеркнул, что речь идёт именно о владельцах верифицированных аккаунтов и засчитываться системой будут показы только верифицированным пользователям. С тех пор, как Маск приобрёл Twitter, компания отчаянно ищет новые способы получения новых доходов на фоне ухода ряда рекламодателей — по политическим и иным мотивам.

Не исключается, что нововведение связано с приходом новой главы Twitter — Линды Яккарино (Linda Yaccarino), имеющей большой опыт организации рекламного бизнеса в NBCUniversal, где она ранее работала на руководящих должностях.

В марте Маск заявлял, что сервис зарабатывает 5-6 центов с каждого часа использования платформой пользователем и потенциально способен увеличить этот показатель до 15 или более центов благодаря более релевантной и своевременной рекламе.

Тем временем Twitter, наряду с Meta*, YouTube и TikTok может попасть под пристальное внимание регуляторов после того, как местная группа BEUC, занимающаяся защитой прав потребителей, пожаловалась в Еврокомиссию на то, что онлайн-платформы предположительно способствуют продвижению вводящих в заблуждение материалов о криптоактивах.

Сегодня американские регуляторы судятся с криптоплатформами вроде Coinbase и Binance, кроме того, прошлогодний коллапс FTX вызвал общую обеспокоенность уровнем защищённости пользователей, действующих на рынке криптоактивов вроде биткоинов или Ether. В прошлом месяце Евросоюз принял первый в мире всеобъемлющий свод правил для регулирования обращения криптоактивов (MiCa). В своей жалобе BEUC заявила, что продолжение демонстрации вводящей в заблуждение рекламы криптоактивов на платформах социальных сетей — нечестная коммерческая практика, способна нанести серьёзный вред пользователям, включая потерю значительных сумм.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: twitter, илон маск, реклама, социальная сеть
twitter, илон маск, реклама, социальная сеть
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