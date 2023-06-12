На Reddit началась забастовка пользователей — сообщество надеется вразумить администрацию

В понедельник, 12 июня, более 3000 сообществ платформы Reddit стали «приватными» и на 48 часов закрыли публичный доступ к контенту в знак протеста против планов руководства площадки взимать плату со сторонних компаний и разработчиков за доступ к данным и использование API сервиса.

Ряд форумов, таких как r/todayilearned, r/funny и r/gaming, каждый из которых насчитывает более 30 млн подписчиков, объявили заранее о решении принять участие в акции протеста, в то время как другие форумы с числом участников более 1 млн, включая r/iPhone и r/unexpected, уже закрыли доступ к своим сообщениям за несколько дней до её начала.

В групповом заявлении модераторы сообществ, присоединившихся к акции протеста, сообщили: «12 июня многие сабреддиты отключатся в знак протеста против этой политики. Некоторые вернутся через 48 часов, другие исчезнут навсегда, если проблема не будет решена должным образом, поскольку многие модераторы не могут выполнять свою работу с помощью плохих инструментов, доступных через официальное приложение».

Протест вызван предстоящими изменениями в API сайта, согласно которым сторонним компаниям придётся выплачивать громадные суммы за возможность отображения информации Reddit в своих приложениях и сервисах. Для таких популярных сторонних приложений, как Apollo, которое позволяет пользователям просматривать сайт с настраиваемым интерфейсом, это может закончиться крахом. По словам разработчика Apollo Кристиана Селига (Christian Selig), таким приложениям придётся взимать с каждого пользователя около $5 ежемесячно просто для того, чтобы оплачивать сборы Reddit.

«Созвонился с Reddit, чтобы обсудить цены, — сообщил разработчик приложения Apollo. — Плохие новости для сторонних приложений: его объявленные цены близки к ценам Twitter, и Apollo придётся платить Reddit $20 млн в год, чтобы продолжать работать как прежде».

С другой стороны, решение руководства Reddit вполне объяснимо. Дело в том, что такие ИИ-компании, как OpenAI, воспользовались огромными объёмами данных Reddit для обучения своих систем практически бесплатно, не заплатив социальной сети ни цента. «Свод данных Reddit действительно ценен, — сообщил в апреле газете New York Times Стив Хаффман (Steve Huffman), основатель и исполнительный директор Reddit. — Но нам не нужно отдавать всю эту ценность некоторым из крупнейших компаний мира бесплатно».