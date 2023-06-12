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США позволят Samsung и TSMC оставить в Китае производства передовых чипов

В конце прошлого года американские власти ввели экспортные ограничения на поставку в Китай определённого оборудования для производства полупроводниковой продукции. При этом пока эти ограничения не распространяются на производителей из Южной Кореи и Тайваня, заводы которых расположены на территории Китая. По данным The Wall Street Journal, администрация президента Байдена планирует оставить в силе это исключение, благодаря чему производители чипов смогут продолжить выпускать продукцию на китайских заводах.

Источник изображения: UMC

Источник изображения: UMC

В сообщении сказано, что заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес (Alan Estevez) заявил на прошедшем несколько дней назад заседании о намерении администрации оставить в силе действующие исключения из политики экспортного контроля. Речь идёт об исключениях, в рамках которых некоторые компании, такие как Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, могут продолжить поставку современного оборудования на свои китайские заводы. Изначально предполагалось, что такие исключения перестанут действовать в октябре этого года, но, похоже, что они останутся в силе на неопределённый срок.

По мнению отраслевых источников, этот шаг равнозначен тому, что американские власти признают сложность полной изоляции Китая от поставок высокотехнологичного оборудования. Ещё одной причиной продления исключения может являться недовольство некоторых компаний по поводу роста уровня вмешательства Вашингтона в их деятельность. Напомним, США стремились не допустить поставок в Китай передовых микросхем и оборудования для их производства, ограничивая экспорт не только для американских компаний, но и для производителей из других стран, таких как Япония и Нидерланды.

Американские и иностранные производители микросхем сопротивляются попыткам США ограничить их бизнес с Китаем. Правительства азиатских и европейских стран также выступили против усиления экспортного контроля. Такая реакция вполне объяснима, поскольку в настоящее время Китай является крупнейшим экспортным рынком.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: производство микросхем, санкции, сша, китай
производство микросхем, санкции, сша, китай
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