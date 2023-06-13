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Браузер Edge отправляет просматриваемые изображения на серверы Microsoft — но функцию можно отключить

Довольно популярный браузер Microsoft Edge имеет множество инструментов и встроенных функций для того, чтобы улучшить пользовательский опыт. Тем не менее, некоторые из них могут вызвать серьёзные опасения у пользователей, желающих сохранить конфиденциальность данных.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Вероятно, многим захочется отключить функцию, благодаря которой все просматриваемые онлайн фото отправляются на серверы Microsoft. По данным самой компании, Edge имеет встроенный инструмент для улучшения качества изображения — т.н. «суперразрешение» (super-resolution). Функция позволяет повысить чёткость, яркость и другие характеристики изображения. Хотя она действительно интересна и полезна, недавние обновления в Microsoft Edge Canary пролили свет на то, каким образом достигается повышенное качество. И это не может не вызывать опасений.

Вариант браузера Microsoft Edge Canary теперь предупреждает о том, что просматриваемые снимки обрабатываются не средствами самого компьютера или другого электронного устройства — на серверы Microsoft отрпавляется ссылка на изображения и уже там происходит обработка. Крупнейшей проблемой с «суперразрешением» является то, что инструмент, как и другие спорные сервисы Edge, активирован по умолчанию, и для его отключения необходимы специальные действия. Пока пользователи без уведомления автоматически дают браузеру разрешение на отправку подобных материалов в компанию.

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Источник изображения: 3DNews.

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо перейти в главное меню настроек браузера и выбрать раздел «Конфиденциальность, поиск и службы». Прокрутив список вниз, необходимо найти переключатель «Улучшение изображений в Microsft Edge».

В компании уже работают над тем, чтобы сделать функцию более гибкой. В будущих обновлениях, по имеющимся данным, можно будет выбрать, на каких именно сайтах улучшать изображения запрещено. Этот выбор уже доступен пользователям Microsoft Edge Canary.

Источник изображения: Neowin

Источник изображения: Neowin

Известно, что браузер имеет и функцию, позволяющую повышать качество изображения воспроизводимых в его окне видеороликов. Тем не менее, в этом случае обработка проводится именно на месте, средствами дискретной видеокарты самого компьютера, без отправки контента в Microsoft.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение, ПК, Браузеры,
Теги: браузер, microsoft, edge, microsoft edge, безопасность данных
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