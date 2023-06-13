Браузер Edge отправляет просматриваемые изображения на серверы Microsoft — но функцию можно отключить

Довольно популярный браузер Microsoft Edge имеет множество инструментов и встроенных функций для того, чтобы улучшить пользовательский опыт. Тем не менее, некоторые из них могут вызвать серьёзные опасения у пользователей, желающих сохранить конфиденциальность данных.

Вероятно, многим захочется отключить функцию, благодаря которой все просматриваемые онлайн фото отправляются на серверы Microsoft. По данным самой компании, Edge имеет встроенный инструмент для улучшения качества изображения — т.н. «суперразрешение» (super-resolution). Функция позволяет повысить чёткость, яркость и другие характеристики изображения. Хотя она действительно интересна и полезна, недавние обновления в Microsoft Edge Canary пролили свет на то, каким образом достигается повышенное качество. И это не может не вызывать опасений.

Вариант браузера Microsoft Edge Canary теперь предупреждает о том, что просматриваемые снимки обрабатываются не средствами самого компьютера или другого электронного устройства — на серверы Microsoft отрпавляется ссылка на изображения и уже там происходит обработка. Крупнейшей проблемой с «суперразрешением» является то, что инструмент, как и другие спорные сервисы Edge, активирован по умолчанию, и для его отключения необходимы специальные действия. Пока пользователи без уведомления автоматически дают браузеру разрешение на отправку подобных материалов в компанию.

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо перейти в главное меню настроек браузера и выбрать раздел «Конфиденциальность, поиск и службы». Прокрутив список вниз, необходимо найти переключатель «Улучшение изображений в Microsft Edge».

В компании уже работают над тем, чтобы сделать функцию более гибкой. В будущих обновлениях, по имеющимся данным, можно будет выбрать, на каких именно сайтах улучшать изображения запрещено. Этот выбор уже доступен пользователям Microsoft Edge Canary.

Известно, что браузер имеет и функцию, позволяющую повышать качество изображения воспроизводимых в его окне видеороликов. Тем не менее, в этом случае обработка проводится именно на месте, средствами дискретной видеокарты самого компьютера, без отправки контента в Microsoft.