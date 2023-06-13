Гигантский город-организм Врата Балдура стал главной темой трейлера Baldur’s Gate 3

Larian Studios опубликовала у себя на YouTube-канале новый трейлер фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3. Видеоматериал посвящён городу Врата Балдура — ключевой локации, давшей название всей серии.

Разработчики называют город «сплошным гигантским организмом», работа над которым шла почти как над картиной: всё начиналось с наброска, самых общих контуров, после чего добавлялся слой за слоем зданий, сооружений и других элементов.

Сотрудники студии Larian гордятся тем фактом, что Врата Балдура получилось сделать «настоящим, богатым и детализированным». Разработчикам пришлось потратить очень много сил на то, чтобы добиться ощущения прогулки по реальному городу, где народ живёт и занимается своими делами.

«Вы видите толпы горожан, можете заговорить с кем угодно — и он отреагирует на всё, что вы делаете или говорите. В этом смысле город живой», — делится своими впечатлениями от проработки локации основатель и руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke).

Baldur’s Gate 3 поступит в продажу 31 августа на PC и PS5, версия для консолей Xbox Series X и S тоже в планах.