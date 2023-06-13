Капитализация TSMC перевалила за $500 млрд

Выступление председателя совета директоров TSMC на ежегодном собрании акционеров посылало инвесторам противоречивые сигналы, включая информацию о намерениях компании сократить капитальные затраты по сравнению с прошлым годом, но оптимизм возобладал, поскольку к началу этой недели капитализация компании перевалила за $500 млрд.

По мнению представителей Bloomberg, текущий интерес инвесторов к акциям TSMC обусловлен не только надеждой на рост выручки в сегменте систем искусственного интеллекта, но и расчётом на преодоление рынком памяти «дна» после затяжного снижения. В ходе торгов во вторник капитализация составила $501 млрд при пересчёте в доллары США по текущему курсу.

К концу мая TSMC по величине капитализации обогнала Visa и оказалась в десятке крупнейших компаний мира по этому критерию. К настоящему моменту акции TSMC с начала года выросли в цене почти на 45 %. В условиях ухудшения макроэкономических показателей это весьма достойная динамика. Аналитики Morgan Stanley рекомендовали акции TSMC к покупке, ссылаясь на неизбежное получение компанией выгоды от роста спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта, включая энергоэффективные и недорогие варианты.