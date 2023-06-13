Российский софт обяжут сделать совместимым с двумя отечественными операционными системами

Большие изменения ожидают российских разработчиков программного обеспечения, претендующих на включение их продуктов в реестр отечественного ПО. Как сообщают «Ведомости», в скором времени потребуется обеспечить совместимость софта минимум с двумя российскими операционными системами.

Проект соответствующего постановления уже подготовлен Минцифры, и новые правила будут распространяться не только на новые программы, но и на присутствующее в реестре ПО. Известно, что проект обсуждается с представителями заинтересованных сторон, в Минцифры ожидают, что требования введут поэтапно — тем программам, которым уже повезло попасть в реестр, предоставят переходный период на доработку.

По мнению некоторых экспертов, доля ПО реестре, несовместимого с отечественными ОС, сегодня превышает 50 % — всё из-за того, что ранее Минцифры не требовало ни совместимости отечественного ПО с российскими операционными системами и процессорами, ни декларирования такой совместимости. Эксперты же уверены, что отечественному IT-рынку необходима настоящая экосистема, а не отдельные программные продукты — от офисного ПО до программ для работы с базами данных и ПО другого профиля.

Утверждается, что на доработку систем автоматизированного проектирования (САПР) потребуется не менее двух лет. Это же касается и многого другого инженерного, промышленного и банковского ПО, обеспечение совместимости которого с российскими ОС идёт очень медленно.

По словам главы Axiom Романа Карпова, совместимость программного обеспечения из реестра отечественного ПО можно доработать за 2-3 года. Впрочем, некоторые продукты уже сегодня можно использовать с применением эмуляторов. Известно, что многие разработчики и ранее вместо «честной» адаптации под отечественные ОС на базе Linux применяли инструменты вроде Wine. Как считают эксперты, для использования прикладного ПО такие решения не подойдут, поэтому адаптировать программное обеспечение всё равно придётся — если разработчики намерены сохранить позиции в реестре.