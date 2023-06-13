Сегодня 13 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Российский софт обяжут сделать совместим...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Российский софт обяжут сделать совместимым с двумя отечественными операционными системами

Большие изменения ожидают российских разработчиков программного обеспечения, претендующих на включение их продуктов в реестр отечественного ПО. Как сообщают «Ведомости», в скором времени потребуется обеспечить совместимость софта минимум с двумя российскими операционными системами.

Источник изображения: Hack Capital/unsplash.com

Источник изображения: Hack Capital/unsplash.com

Проект соответствующего постановления уже подготовлен Минцифры, и новые правила будут распространяться не только на новые программы, но и на присутствующее в реестре ПО. Известно, что проект обсуждается с представителями заинтересованных сторон, в Минцифры ожидают, что требования введут поэтапно — тем программам, которым уже повезло попасть в реестр, предоставят переходный период на доработку.

По мнению некоторых экспертов, доля ПО реестре, несовместимого с отечественными ОС, сегодня превышает 50 % — всё из-за того, что ранее Минцифры не требовало ни совместимости отечественного ПО с российскими операционными системами и процессорами, ни декларирования такой совместимости. Эксперты же уверены, что отечественному IT-рынку необходима настоящая экосистема, а не отдельные программные продукты — от офисного ПО до программ для работы с базами данных и ПО другого профиля.

Утверждается, что на доработку систем автоматизированного проектирования (САПР) потребуется не менее двух лет. Это же касается и многого другого инженерного, промышленного и банковского ПО, обеспечение совместимости которого с российскими ОС идёт очень медленно.

По словам главы Axiom Романа Карпова, совместимость программного обеспечения из реестра отечественного ПО можно доработать за 2-3 года. Впрочем, некоторые продукты уже сегодня можно использовать с применением эмуляторов. Известно, что многие разработчики и ранее вместо «честной» адаптации под отечественные ОС на базе Linux применяли инструменты вроде Wine. Как считают эксперты, для использования прикладного ПО такие решения не подойдут, поэтому адаптировать программное обеспечение всё равно придётся — если разработчики намерены сохранить позиции в реестре.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Реестр отечественной электроники сжался почти вдвое после 1 апреля
Добавить в реестр Минцифры софт на базе открытого кода станет гораздо сложнее
Новогоднее пополнение: в реестр российского ПО внесли почти сотню новых продуктов
На Reddit началась забастовка пользователей — сообщество надеется вразумить администрацию
Из-за действий американского регулятора с криптобирж Binance и Coinbase вывели почти $4 миллиарда
Чат-бот YandexGPT научился ведению связных бесед с пользователем
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: реестр отечественного по, реестр, программное обеспечение, россия, законодательство, импортозамещение
реестр отечественного по, реестр, программное обеспечение, россия, законодательство, импортозамещение
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор HOBOT-R3 Ultrasonic: время мыть окна 5
Практикум по ИИ-рисованию, часть вторая 5
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5
С 6 июня по 3 июля на обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 действуют скидки до 8000 рублей 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22