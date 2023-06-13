Сегодня 13 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Саудовская Аравия не жалеет миллиардов д...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Саудовская Аравия не жалеет миллиардов долларов, чтобы занять ведущее место в игровой индустрии

За последние 18 месяцев Саудовская Аравия потратила почти $8 млрд на приобретение и наращивание долей в игровых компаниях с целью стать доминирующей силой в растущей индустрии развлечений, сообщила газета Financial Times.

Источник изображений: VSPO

Источник изображений: VSPO

Киберспортивная компания Savvy Gaming Group, «дочка» Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), за последнее время приобрела значительную долю в капитале китайской компании VSPO, шведской Embracer Group, японской Nintendo, а также купила американскую Scopely. Кроме того, у неё имеются доли в Activision Blizzard и Ubisoft.

Согласно данным информированных источников Financial Times, сейчас компания занимается подготовкой новых сделок. Страна стремится диверсифицировать доходы в рамках подготовки к «посленефтяной» эпохе.

Возглавляющий Savvy наследный принц Мухаммед бен Салман (Mohammed bin Salman) заявил о поставленной задаче — всего за семь лет превратить королевство в «главный глобальный центр для сектора игр и киберспорта». Королевство планирует стать домом для 250 игровых компаний и студий и создать благодаря этому 39 000 новых рабочих мест. Согласно планам Саудовской Аравии, доля игровой индустрии в её валовом внутреннем продукте составит к 2030 году 1 %. Также известно, что компания Savvy планирует развивать киберспорт в партнёрстве с VSPO.

Игры обладают высокой популярностью в Саудовской Аравии с населением 36 млн человек, 70 % которого моложе 35 лет. По данным местных представителей игорного бизнеса, аналогичный процент граждан страны идентифицирует себя в качестве геймеров. Добавим, что наследный принц Мохаммед — признанный геймер.

«Это чрезвычайно интересный рынок и партнёр для нас, — сказал Дэнни Тан (Danny Tang), финансовый директор VSPO и глава отдела глобальной стратегии. — Саудовская Аравия — очень молодая нация с очень активным игровым сообществом».

По словам официальных лиц, королевство хочет использовать свое финансовое могущество, чтобы приобрести значительную долю в игровом секторе, который, по данным отраслевого трекера NewZoo, оценивается в $200 млрд и может вырасти, согласно прогнозу PwC, до $300 млрд в 2026 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Холдинг Embracer запустил масштабную реструктуризацию — она приведёт к увольнениям, закрытию студий и отмене игр
«Теперь это буквально Forza Horizon»: Ubisoft объявила дату выхода The Crew Motorfest и показала геймплейный трейлер игры
Human Rights Watch призвала Microsoft приостановить возведение ЦОД в Саудовской Аравии
CD Projekt RED раньше времени открыла предзаказ Phantom Liberty — дополнение будет стоить как половина Cyberpunk 2077
Компьютеры на базе Apple M1/M2 научились запускать Cyberpunk 2077, Diablo IV и другие современные игры
Дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 всё-таки не получит русскую озвучку — дата выхода, новый трейлер и скриншоты
Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: саудовская аравия, игры, savvy gaming group, инвестиции
саудовская аравия, игры, savvy gaming group, инвестиции
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор HOBOT-R3 Ultrasonic: время мыть окна 6
Практикум по ИИ-рисованию, часть вторая 5
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5
Echo Night — забытая мистика от создателей Dark Souls… до Dark Souls 1

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22