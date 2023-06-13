Саудовская Аравия не жалеет миллиардов долларов, чтобы занять ведущее место в игровой индустрии

За последние 18 месяцев Саудовская Аравия потратила почти $8 млрд на приобретение и наращивание долей в игровых компаниях с целью стать доминирующей силой в растущей индустрии развлечений, сообщила газета Financial Times.

Киберспортивная компания Savvy Gaming Group, «дочка» Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), за последнее время приобрела значительную долю в капитале китайской компании VSPO, шведской Embracer Group, японской Nintendo, а также купила американскую Scopely. Кроме того, у неё имеются доли в Activision Blizzard и Ubisoft.

Согласно данным информированных источников Financial Times, сейчас компания занимается подготовкой новых сделок. Страна стремится диверсифицировать доходы в рамках подготовки к «посленефтяной» эпохе.

Возглавляющий Savvy наследный принц Мухаммед бен Салман (Mohammed bin Salman) заявил о поставленной задаче — всего за семь лет превратить королевство в «главный глобальный центр для сектора игр и киберспорта». Королевство планирует стать домом для 250 игровых компаний и студий и создать благодаря этому 39 000 новых рабочих мест. Согласно планам Саудовской Аравии, доля игровой индустрии в её валовом внутреннем продукте составит к 2030 году 1 %. Также известно, что компания Savvy планирует развивать киберспорт в партнёрстве с VSPO.

Игры обладают высокой популярностью в Саудовской Аравии с населением 36 млн человек, 70 % которого моложе 35 лет. По данным местных представителей игорного бизнеса, аналогичный процент граждан страны идентифицирует себя в качестве геймеров. Добавим, что наследный принц Мохаммед — признанный геймер.

«Это чрезвычайно интересный рынок и партнёр для нас, — сказал Дэнни Тан (Danny Tang), финансовый директор VSPO и глава отдела глобальной стратегии. — Саудовская Аравия — очень молодая нация с очень активным игровым сообществом».

По словам официальных лиц, королевство хочет использовать свое финансовое могущество, чтобы приобрести значительную долю в игровом секторе, который, по данным отраслевого трекера NewZoo, оценивается в $200 млрд и может вырасти, согласно прогнозу PwC, до $300 млрд в 2026 году.