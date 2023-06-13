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Amazon привлёк ИИ с созданию сводок по отзывам на товары

В приложении интернет-магазина Amazon стартовало тестирование новой функции — генерации сводки отзывов о некоторых товарах. Создаваемый искусственным интеллектом текст включает краткий обзор того, что покупателям понравилось или не понравилось в продукте, кроме того, приводится примечание, что сводка создана ИИ.

Источник изображения: aboutamazon.com

Источник изображения: aboutamazon.com

Сводка на странице игрушечного колдовского котла Magic Mixies в мобильном приложении гласит, что пользователям пришлись по вкусу «положительные эмоции, внешний вид, качество» игрушки. Но большинство покупателей, добавляет ИИ, оказалось недовольным: «некоторые заплатили более $100 за игрушку, которая того не стоила, тогда как у других возникли проблемы с качеством и заправкой».

В Amazon подтвердили, что функция тестируется, но никаких подробностей не привели. «Мы вкладываем значительные средства в генеративный ИИ во всех сферах нашей работы», — заявила представитель компании Линдси Шанахан (Lindsay Shanahan). Компания уже давно применяет технологии ИИ и машинного обучения при показе цифровой рекламы и персонализированных рекомендаций покупателям. И на достигнутом в Amazon останавливаться не собираются.

На платформе продаются миллионы товаров, и на некоторых страницах могут быть тысячи отзывов, поэтому составленные ИИ сводки могут оказаться полезными для покупателей. Актуальной проблемой для Amazon остаётся доверие к отзывам — многие из них поддельные, хотя компания и пытается бороться с ними, используя программные решения и привлекая живых модераторов.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: amazon, ии, отзывы
amazon, ии, отзывы
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