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В Нидерландах запретят китайским студентам обучаться производству полупроводников

В Нидерландах разрабатывается законопроект, предписывающий проводить проверку иностранных студентов, изъявивших желание проходить в местных вузах обучение по ряду передовых направлений, включая производство полупроводников и оборонные технологии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

В Нидерландах работает компания ASML, выпускающая самые передовые в мире машины для производства микросхем. Ранее правительство страны согласилось ограничить экспорт этого оборудования в Китай, но на этом решили не останавливаться, введя для некоторых студентов «с высокой степенью риска» запрет на посещение местных учебных заведений.

Министерство образования Нидерландов подтвердило планы о введении дополнительного отбора для иностранных студентов и специалистов, намеревающихся изучать «важные предметные области». Но в заявлении подчёркивается, что эта мера будет «нейтральной в отношении страны происхождения», то есть не будет зависеть от гражданства студентов. Тем не менее, санкции, введённые Нидерландами с подачи США, дают основания предположить, что при вступлении новой нормы в действие проверку не сможет пройти ни один китайский студент. Эти санкции уже сказались на работе с кадрами: китайский производитель чипов памяти YMTC попросил всех американских сотрудников покинуть компанию.

В апреле Генеральная служба разведки и безопасности Нидерландов опубликовала доклад, в котором объявила Китай «крупнейшей угрозой экономической безопасности» страны. В документе также говорится, что сотрудничество между двумя странами затрудняется политикой китайских компаний — они якобы зачастую скрывают причастность правительства или армии к совместной работе.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: нидерланды, китай, обучение, производство микросхем
нидерланды, китай, обучение, производство микросхем
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