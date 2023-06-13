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У киберпреступников в России будут конфисковывать имущество

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает конфискацию имущества, полученного посредством преступной деятельности в области компьютерной информации.

Источник изображения: Robinraj Premchand / pixabay.com

Источник изображения: Robinraj Premchand / pixabay.com

Законопроект № 238005-8 вносит изменения в статью 104.1 УК РФ «Конфискация имущества», дополняя перечень преступлений, которые допускают применение такой меры. В новой редакции конфискация имущества может производиться при совершении преступлений, связанных с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации, если преступное деяние повлекло «уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершённое из корыстной заинтересованности, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Конфискация также предусматривается, если преступление совершило лицо с использованием служебного положения; если оно повлекло тяжкие последствия или их угрозу; а также если преступник создал, использовал или распространял вредоносное ПО либо производил воздействие на критическую компьютерную инфраструктуру в ведении государства.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: законодательство, киберпреступность, россия
законодательство, киберпреступность, россия
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