Мобильное приложение ChatGPT обновило рекорд по загрузкам и выручке, но темпы роста начали падать

На фоне бума на рынке генеративного ИИ число установок чат-бота ChatGPT на базе ИИ продолжает расти вместе с выручкой от его использования, достигшей в сентябре рекордной величины в $4,58 млн. Также было зафиксировано рекордное число загрузок приложения для iOS и Android по всему миру за месяц — 15,6 млн. Вместе с тем аналитическая компания Appfigures предупредила о снижении темпов роста выручки.

По оценкам аналитиков Appfigures, последние пару месяцев рост выручки превышал отметку в 30 %, составив 31% в июле и 39 % — в августе, в то время как в сентябре он снизился до 20 %.

Как отметил ресурс TechCrunch, замедление роста выручки может быть первым признаком приближения числа пользователей ChatGPT к максимальному с точки зрения готовности платить за обновлённую службу подписки ChatGPT+ в размере $19,99 в месяц, которая обеспечивает более быстрое время отклика, приоритетный доступ в часы пик и ранний доступ к новым функциям и усовершенствованиям. И всё же пока подписка ChatGPT+ пользуется спросом: выручка от использования ChatGPT на мобильных устройствах в июне составила $2,1 млн, в июле — $2,74 млн, в августе — $3,81 млн, и в сентябре установила новый рекорд — $4,58 млн.

Следует отметить, что ChatGPT вовсе не лидирует по доходности среди приложений ИИ. Его конкурент Ask AI «зарабатывает» гораздо больше благодаря большим расходам на рекламу: с $6,48 млн в мае, когда было запущено мобильное приложение ChatGPT, до пика в $6,55 млн в августе (согласно данным Appfigures). В сентябре выручка от использования приложения Ask AI упала до $5,51 млн, что всё равно больше, чем у ChatGPT. Сообщается, что другие ИИ-приложения, такие, как Genie и AI Chat Smith, заметно отстают по доходам от Ask AI. Впрочем, с учётом расходов на рекламу Ask AI может уступать ChatGPT по прибыльности даже при большей выручке.

По оценкам Appfigures, общее количество установок мобильного приложения ChatGPT с момента его выхода достигло 52,2 млн. Лидирует по количеству загрузок Google Play: в сентябре из 15,6 млн загрузок на его долю пришлось 9 млн, а на App Store — остальные 6,6 млн. Впрочем, это не мешает App Store лидировать по полученной выручке от покупок в приложении, составившей в сентябре $3 млн.

Крупнейшим рынком для приложений чат-ботов на базе ИИ являются США, на которые приходится 60 % доходов ChatGPT.