Сегодня 11 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Мобильное приложение ChatGPT обновило ре...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Мобильное приложение ChatGPT обновило рекорд по загрузкам и выручке, но темпы роста начали падать

На фоне бума на рынке генеративного ИИ число установок чат-бота ChatGPT на базе ИИ продолжает расти вместе с выручкой от его использования, достигшей в сентябре рекордной величины в $4,58 млн. Также было зафиксировано рекордное число загрузок приложения для iOS и Android по всему миру за месяц — 15,6 млн. Вместе с тем аналитическая компания Appfigures предупредила о снижении темпов роста выручки.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

По оценкам аналитиков Appfigures, последние пару месяцев рост выручки превышал отметку в 30 %, составив 31% в июле и 39 % — в августе, в то время как в сентябре он снизился до 20 %.

Как отметил ресурс TechCrunch, замедление роста выручки может быть первым признаком приближения числа пользователей ChatGPT к максимальному с точки зрения готовности платить за обновлённую службу подписки ChatGPT+ в размере $19,99 в месяц, которая обеспечивает более быстрое время отклика, приоритетный доступ в часы пик и ранний доступ к новым функциям и усовершенствованиям. И всё же пока подписка ChatGPT+ пользуется спросом: выручка от использования ChatGPT на мобильных устройствах в июне составила $2,1 млн, в июле — $2,74 млн, в августе — $3,81 млн, и в сентябре установила новый рекорд — $4,58 млн.

Следует отметить, что ChatGPT вовсе не лидирует по доходности среди приложений ИИ. Его конкурент Ask AI «зарабатывает» гораздо больше благодаря большим расходам на рекламу: с $6,48 млн в мае, когда было запущено мобильное приложение ChatGPT, до пика в $6,55 млн в августе (согласно данным Appfigures). В сентябре выручка от использования приложения Ask AI упала до $5,51 млн, что всё равно больше, чем у ChatGPT. Сообщается, что другие ИИ-приложения, такие, как Genie и AI Chat Smith, заметно отстают по доходам от Ask AI. Впрочем, с учётом расходов на рекламу Ask AI может уступать ChatGPT по прибыльности даже при большей выручке.

По оценкам Appfigures, общее количество установок мобильного приложения ChatGPT с момента его выхода достигло 52,2 млн. Лидирует по количеству загрузок Google Play: в сентябре из 15,6 млн загрузок на его долю пришлось 9 млн, а на App Store — остальные 6,6 млн. Впрочем, это не мешает App Store лидировать по полученной выручке от покупок в приложении, составившей в сентябре $3 млн.

Крупнейшим рынком для приложений чат-ботов на базе ИИ являются США, на которые приходится 60 % доходов ChatGPT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Разработчик ChatGPT задумал создать собственный ИИ-чип, чтобы снизить зависимость от NVIDIA
ChatGPT снова получил доступ в интернет для поиска ответов
OpenAI готовит продажу акций, за счёт чего цена компании может взлететь до $90 млрд
Xiaomi откажется от MIUI — популярную оболочку заменит MiOS
ИИ-помощник программиста Google Studio Bot стал доступен в 170 странах мира, но не в России и ЕС
Переписки пользователей с ИИ-ботом Bard всплыли в поиске Google
Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: chatgpt, мобильные приложения, искусственный интеллект, выручка, загрузки
chatgpt, мобильные приложения, искусственный интеллект, выручка, загрузки
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 84
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 40
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 40
Cyclotech представил электролёт на катушках вместо пропеллеров 33

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки 6 мин.
Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume 49 мин.
YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания 56 мин.
Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным 2 ч.
Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive 2 ч.
Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео 4 ч.
Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS 4 ч.
Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости 4 ч.
«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит 5 ч.
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем 5 ч.
Amkor запустила во Вьетнаме огромный завод по упаковке чипов — он готов к сборке сложных системы из множества чиплетов 43 мин.
Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания 2 ч.
Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех 3 ч.
Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню 3 ч.
Micron запустила массовое производство DDR5 по самому передовому техпроцессу 1β — скорость до 7200 МТ/с 4 ч.
В России появилась Ассоциация промышленного майнинга 4 ч.
ABB одобрила применение никель-цинковых аккумуляторов ZincFive в своих ИБП 5 ч.
Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны 5 ч.
Untether AI выпустила ИИ-ускоритель tsunAImi tsn200 с производительностью 500 TOPS 5 ч.
Магистральный провайдер Lumen свернёт CDN-бизнес и передаст его Akamai 5 ч.