Глобальный рынок ПК в следующем году взбодрят ИИ и закат Windows 10, а пока он продолжает падать

Аналитики IDC, как и их коллеги из Gartner, по итогам третьего квартала не разглядели на рынке ПК причин для избыточного оптимизма, но отметили, что последовательно количество отгружаемых производителями компьютеров растёт уже два квартала подряд. Хотя в годовом сравнении оно и уменьшилось в третьем квартале на 7,6 % до 68,2 млн штук. Оживление спроса на рынке ПК в серьёзных масштабах начнётся не ранее второй половины следующего года.

По крайней мере, в IDC подобные надежды связывают с приближением к концу жизненного цикла Windows 10, а также неизбежному устареванию той компьютерной техники, которая была приобретена до пандемии или в первые её месяцы. По мнению экспертов IDC, производителям ПК следует использовать период относительного затишья на рынке для оптимизации каналов поставок комплектующих и производственных связей, поскольку тенденция к переносу предприятий за пределы Китая в последующие годы никуда не денется. Сильнее на рынок ПК будет влиять только распространение систем искусственного интеллекта, по их мнению.

В последнем случае экспансия компьютеров с соответствующими возможностями начнётся со следующего года, и она будет способствовать росту средней реализации ПК, по мнению представителей IDC. Как известно, Intel и AMD активно готовят к выходу на рынок центральные процессоры потребительского класса, способные на аппаратном уровне ускорять некоторые алгоритмы, используемые в работе систем искусственного интеллекта.

В ближайшие месяцы, как считают представители IDC, цены на ПК будут находиться под давлением, хотя складские запасы готовой продукции и компонентов уже приблизились к нормальным уровням на большинстве направлений. Аномальный рост объёмов поставок продукции HP Inc., который наблюдался в третьем квартале (на 6,4 %), в IDC объясняют колебаниями, связанными с продолжающейся коррекцией складских запасов. Снижение объёмов поставок компьютеров марки Apple на 23,1 % объясняется эффектом высокой базы, который в прошлом году возник из-за усилий компании по навёрстыванию упущенного из-за предшествующий периодов локдаунов в Китае, где должны были выпускаться ноутбуки Apple.

В остальном, расстановка сил на рынке ПК по версии IDC мало чем отличается от версии Gartner. Лидирует Lenovo с 23,5 % рынка, на втором месте расположилась HP Inc. с 19,8 % рынка, замыкает тройку Dell Technologies с 15 % рынка. На четвёртом месте расположилась Apple с 10,6 % рынка, а замыкает пятёрку Asustek Computer с 7,1 % рынка. Все прочие поставщики ПК сообща контролируют не более 23,9 % рынка, объёмы поставок продукции они в третьем квартале сократили на 6,3 % в годовом сравнении.