Gartner: в третьем квартале рынок ПК упал на 9 %, но должен вернуться к росту в четвёртом

Подводя предварительные итоги минувшего квартала, специалисты Gartner установили, что в прошедшем периоде объёмы поставок ПК сократились на 9 %, и отрицательная динамика наблюдается уже восемь кварталов подряд, но в четвёртом квартале рынок вернётся к росту, а по итогам следующего года поставки ПК вообще должны увеличиться на 4,9 %.

В целом, объёмы поставок ПК в мире по итогам прошлого квартала сократились на 9 % до 64,2 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В статистику попали настольные и мобильные ПК, оснащаемые операционными системами Windows, macOS и Chrome OS. По мнению представителей Gartner, в третьем квартале рынок ПК достиг дна, а потому в четвёртом вернётся к росту, поскольку складские запасы готовой продукции нормализуются к концу года, и поддержку начнёт оказывать сезонный спрос, стимулируемый сезонными распродажами и началом учебного года. Корпоративный сектор в третьем квартале демонстрировал довольно вялый спрос, по данным Gartner, но в следующем году ситуация начнёт меняться за счёт перехода на Windows 11 и появлении потребности в замене тех ПК, которые были приобретены компаниями в первые месяцы пандемии.

Расстановка сил в рейтинге крупнейших поставщиков ПК в третьем квартале не изменилась. Лидирующая Lenovo хоть и сократила объёмы поставок на 4,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смогла укрепить свою долю рынка с 23,9 до 25,1 %. На втором месте расположилась HP Inc., которая единственная среди шести крупнейших поставщиков смогла нарастить объёмы отгрузки ПК (на 6,4 %), при этом её рыночная доля выросла с 18 до 21 %. Замыкает тройку лидеров Dell с долей рынка 16,1 %, которая за год сократилась с 17 %. При этом объёмы поставок ПК этой марки сократились на 14,2 %.

Apple досталась только четвёртая позиция, причём объёмы поставок эта компания сократила сильнее всего, на 24,2 %. Её доля рынка в результате сократилась с 11,7 до 9,7 %. Тайваньская Asustek Computer хоть и сократила объёмы поставок на 11,5 %, в доле рынка уступила лишь с 7,8 до 7,6 %. Замыкающая шестёрку Acer в объёмах поставок просела лишь на 2,4 %, а её доля рынка даже выросла с 6,4 до 6,8 %. Все прочие поставщики ПК сообща сократили объёмы отгрузки продукции на 18,3 % до 8,75 млн штук, они теперь контролируют не более 13,6 % мирового рынка.

В США, по данным Gartner, объёмы поставок ПК в третьем квартале сократились на 9,3 %, поскольку тон динамике местного рынка задавал корпоративный сегмент. В Европе, странах Ближнего Востока и Африке поставки сократились на 3,6 % до исторически минимального уровня. В Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение поставок на 13 % во многом определялось падением соответствующего показателя в Китае на 20 %. Зато индийский рынок не успел почувствовать на себе негативных последствий решения властей ограничить с осени следующего года импорт ноутбуков зарубежной сборки.