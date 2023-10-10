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Intel выпустила драйвер, который на 149 % повышает производительность в Starfield

Компания Intel выпустила свежий пакет графического драйвера Arc & Iris Graphics 31.0.101.4887 beta. В него добавлена официальная поддержка видеокарты Intel Arc A580. В состав нового программного обеспечения Intel также входит поддержка новых игр: Total War: Pharaoh, Lords of the Fallen, а также бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3. Но главной особенностью свежего ПО является значительное повышение производительности в Starfield.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

По сравнению с предыдущим драйвером Intel версии 31.0.101.4885 новый драйвер 31.0.101.4887 beta на 117 % увеличивает производительность видеокарт Arc в игре Starfield (DX12) в разрешении 1080p и максимальных качества изображения, а также до 149 % при использовании разрешения 1440p и высоких настроек качества изображения. Кроме того, новое программное обеспечение на 8 % увеличивает производительность видеокарт Intel Arc в игре Forza Motorsport (DX12) в разрешении 1080p с максимальными настройками качества изображения. По сравнению с драйвером Intel версии 31.0.101.4826 новый драйвер до 12 % увеличивает производительность карт Arc при разрешении 1440p и очень высоких настройках качества изображения в игре F1 23 (DX12) и до 136 % в разрешении 2160p при тех же настройках изображения.

В пояснении к новому драйверу Intel также отмечает, что исправила проблему с цветовыми искажениями в игре Minecraft (DX12) в ночных сценах при включённой трассировке лучей.

Список известных проблем:

  • в игре Total War: Pharaoh (DX11) могут наблюдаться графические искажения после смены разрешения на некоторых моделях мониторов;
  • в Starfield (DX12) при использовании динамического масштабирования разрешения (Dynamic Resolution Scaling) могут наблюдаться графические искажения. Временное решение: изменить значение ползунка масштабирования разрешения;
  • в Starfield (DX12) могут наблюдаться искажения текстур некоторых объектов и источников света;
  • кампания в Halo Infinite (DX12) может вылетать на некоторых конфигурациях системы;
  • вылеты в игре Dead by Daylight (DX11);
  • в Topaz Video AI могут возникать ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео.

Скачать драйвер Arc & Iris Graphics 31.0.101.4887 beta можно с официального сайта Intel.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: call of duty: modern warfare 3, arc a580, total war: pharaoh, lords of the fallen, видеокарты, драйвер, intel arc
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