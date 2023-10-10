Представлен электрический грузовик Mercedes-Benz eActros 600 с 30-минутной зарядкой мощностью 1 МВт и запасом хода 500 км

К концу этого года немецкая компания Daimler Truck AG обещает начать поставки серийных электрических грузовиков Mercedes-Benz eActros 600, которые способны будут преодолевать на одном заряде аккумуляторов до 500 км с грузом до 22 тонн. Кроме того, для восполнения заряда тяговой батареи с 20 до 80 % такому грузовику потребуется всего 30 минут, если мощность зарядной станции достигает 1 МВт.

Главным конкурентом электрического магистрального тягача Mercedes-Benz eActros 600 станет Tesla Semi — грузовик, поставки которого очень малыми партиями компания Илона Маска (Elon Musk) начала своим клиентам на территории Северной Америки почти год назад. Что характерно, для их подзарядки компания PepsiCo, которая первой получила грузовики, построила в Калифорнии четыре станции экспресс-зарядки мощностью по 750 кВт.

Подобные машины способны найти применение и стать популярными на дорогах Европы, ведь статистика гласит, что около 60 % местных логистических маршрутов имеют протяжённость меньше 500 км. Для повышения жизнеспособности электрических грузовиков нужно развивать зарядную инфраструктуру, и в профильных инициативах уже объединяются даже конкуренты. Например, в прошлом году о развитии сети совместных зарядных станций заявили Volvo, Daimler Truck и Traton. Партнёры договорились вложить 500 млн евро в создание сети из 1700 зарядных станций для грузового транспорта на территории Европы.

Непосредственно мегаваттных зарядных станций в этом регионе пока очень мало, но к 2030 году власти Европы требуют от местной дорожной инфраструктуры обеспечить установку зарядных станций через каждые 60 км вдоль всех крупных трасс. Даже если они будут обладать меньшей мощностью, эпизодическая подзарядка позволит электрическим грузовикам не уступать в практичности своим дизельным предшественникам. Недавно грузовик Mercedes-Benz eAtros 600 продемонстрировал способность в течение суток преодолеть более 1000 км в горной местности, ограничившись единственной подзарядкой тяговой батареи.

Машина комплектуется долговечными LFP-аккумуляторами, запаса хода которых хватает на 500 км пути с нагрузкой до 22 тонн. Ресурс тяговой батареи, по словам автопроизводителя, рассчитан на 1,2 млн км. Тяговые электродвигатели обеспечивают пиковую мощность 600 кВт, а для оптимального управления крутящим моментом предусмотрена автоматическая четырёхступенчатая трансмиссия. На 100 км пути, по данным Daimler, электрический грузовик расходует до 119 кВт‧ч электроэнергии. Это значит, что ёмкость тяговой батареи приближается к 600 кВт‧ч. Батарея снабжается шестилетней гарантией, которая действует в течение 720 000 км пробега или 1800 циклов перезарядки. Разумеется, грузовик Mercedes-Benz будет оснащаться полным перечнем электронных ассистентов, включая систему кругового обзора.

Кабина грузовика оборудована спальным местом и бытовой розеткой, под заказ может быть установлен даже холодильник. Дисплеи заменили не только приборную панель, но и зеркала заднего вида — по крайней мере, в некоторой части их функциональных свойств. Снаружи установлены дополнительные зеркальные элементы для улучшения обзорности, а также камеры. Непосредственно тягач покрывается 12 месяцами гарантии без ограничения пробега, на элементы силовой установки действует трёхлетняя гарантия, ограниченная 360 000 км пробега.