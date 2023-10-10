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NVIDIA намерена перейти на ежегодное обновление архитектуры GPU — как минимум, для ИИ

Стремясь сохранить своё лидерство в области ускорителей ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC), NVIDIA планирует ускорить разработку новых архитектур графических процессоров и, по сути, вернуться к годовому графику внедрения новых продуктов. Судя по планам, представленным инвесторам, графические процессоры поколения Blackwell должны увидеть свет в 2024 году, а уже в 2025 году на смену ему придёт новая архитектура, пока не имеющая названия и обозначенная как X.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: NVIDIA

До выпуска Blackwell, который ожидается во второй половине следующего года, NVIDIA представит несколько новых продуктов на базе своей актуальной архитектуры Hopper. Ожидается ускоритель H200, созданный на базе H100, а также GH200NVL, предназначенный для работы с большими языковыми моделями (LLM) совместно с процессорами Arm.

В семействе Blackwell в 2024 году NVIDIA, похоже, представит ускоритель вычислений B100 для платформ x86, который придёт на смену H100. Компания также готовит GB200, который предположительно представляет собой преемника для вычислительной системы Grace Hopper, которая объединяет процессор Arm и графический процессор Hopper. И ещё выйдет GB200NVL — решение на базе Arm для обучения и работы c LLM. В планах также представлен продукт B40, предположительно клиентское решение на базе графического процессора для вывода ИИ.

В 2025 году на смену Blackwell придёт архитектура, пока обозначенная буквой X. Аналогично поколению Blackwell будут представлены продукты X100, GX200 и GX200NVL. В потребительском сегменте X40 придёт на смену B40.

На данный момент NVIDIA лидирует на рынке графических процессоров для искусственного интеллекта, но AWS, Google, Microsoft, AMD и другие игроки в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений готовят собственные решения для работы с ИИ, поэтому NVIDIA вынуждена реагировать и вносить корректировки в свои планы.

Сообщается, что для дальнейшего укрепления своих позиций NVIDIA заранее зарезервировала мощности TSMC и приобрела память HBM у всех трёх мировых производителей. Параллельно компания продвигает свои серверы HGX и MGX, стремясь коммерциализировать эти машины и сделать их популярными среди конечных пользователей, особенно в сегменте корпоративного искусственного интеллекта.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: nvidia, архитектура, ускоритель ии, дорожная карта
nvidia, архитектура, ускоритель ии, дорожная карта
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