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У крупнейшего производителя оборудования для майнинга кончились деньги — сотрудники остались без зарплат

Китайская компания Bitmain, известная как один из крупнейших производителей ASIC-майнеров для добычи биткойна и других криптовалют, приостановила выплату заработной платы сотрудникам. Работники не получат зарплату за сентябрь и последующие месяцы.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно последним сообщениям китайских источников, ссылающихся на нескольких сотрудников Bitmain, знакомых с ситуацией, компания якобы отменила все «бонусы и поощрения» для своих сотрудников и до сих пор не выплатила причитающуюся зарплату за прошлый месяц. Кроме того, сотрудникам грозит сокращение базового вознаграждения на 50 %.

Просочившееся в прессу сообщение, якобы написанное руководством Bitmain, гласит: «За сентябрь компания так и не смогла добиться чистого положительного денежного потока, особенно в части заказов [новых] ASIC. В связи с этим исполнительное руководство компании приняло решение приостановить выплату заработной платы за сентябрь и пересмотреть ее 7 октября после отпуска».

Компания Bitmain, основанная в Пекине в 2013 году, является одним из крупнейших в мире производителей ASIC для майнинга, доля рынка которых на пике своего развития составляла около 70 %. В настоящее время серия ASIC Antminer лидирует в отрасли по хэшрейту в майнинге биткоина.

Заметим, что новости о проблемах с продажами у Bitmain выглядят несколько неожиданно. Буквально в августе майнер биткоинов Hive объявил о покупке 2000 ASIC-майнеров Bitmain S19 XP. Стоимость одного такого ASIC-майнера на сайте Bitmain составляет $4653.

В 2021 году Джихан Ву (Jihan Wu), соучредитель Bitmain, объявил об урегулировании продолжавшегося в течение года спора о правах собственности с соучредителем компании Микри Чжаном (Micree Zhan). По условиям соглашения, Ву покидает пост председателя совета директоров и генерального директора Bitmain и продает свою долю в компании Чжану за $600 млн. В то время компания Bitmain планировала провести первичное размещение акций с оценкой в $5 млрд до конца 2022 года. Считается, что эти планы были отложены из-за продолжающегося спада на фондовом рынке.

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Рубрики: Новости Hardware, Цифровые финансы,
Теги: bitmain, asic, биткоин, майнинг
bitmain, asic, биткоин, майнинг
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