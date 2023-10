Шутер XDefiant от Ubisoft должен был выйти в октябре, но релиз опять отложили — теперь на неопределённый срок

Ещё недавно разработчики условно-бесплатного командного шутера XDefiant от Ubisoft обещали выпустить игру не позже середины октября. Не дождавшись дедлайна, однако, авторы перенесли релиз снова.

Напомним, XDefiant должна была стартовать до конца лета, но из-за недоразумения с сертификацией игры на консолях PlayStation и Xbox в конце июля (подробнее о нём читайте в прошлой заметке) обещала задержаться до осени.

Однако прошедшее в конце сентября публичное тестирование XDefiant выявило некие проблемы с геймплеем, которые разработчикам нужно решить до старта предсезона. В связи с этим его запуск откладывается на неопределённый срок.

«Команда продолжит работать над этими проблемами и тестировать их решение, чтобы обеспечить достижение нашей цели — выпустить лучший в своём роде аркадный шутер», — заверили создатели XDefiant.

Помимо непредвиденных проблем, тестирование XDefiant показало Ubisoft, что игроки ценят «нашу стремительную стрельбу, уникально спроектированные карты, режимы с чёткими задачами и знаковые фракции».

«Спасибо ещё раз вам за вашу поддержку. Мы усердно трудимся, чтобы сделать нечто действительно особенное, и без вас у нас бы ничего не получилось», — говорят разработчики XDefiant.

XDefiant создаётся для PC (Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Amazon Luna. В игре сражаются бойцы из пяти фракций по мотивам игр Ubisoft — Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Far Cry 6 и Watch Dogs.