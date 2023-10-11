К 2025 году AMD может отвоевать у NVIDIA до 30 % рынка ускорителей ИИ

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) взял на себя смелость заявить, что в следующем году ускорители вычислений AMD, применяемые в сфере систем искусственного интеллекта (преимущественно Instinct MI300A), будут занимать не более 10 % рынка, а оставшиеся 90 % будут принадлежать NVIDIA. Уже в 2025 году расстановка сил изменится, поскольку ускорители AMD укрепят свои позиции до 30 %.

Как поясняет источник, AMD в продвижении своих ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта делает ставку на сотрудничество с провайдерами облачных услуг, поскольку те способны самостоятельно разрабатывать профильное программное обеспечение, которое позволяет реализовать преимущества аппаратной платформы AMD. В следующем году крупнейшим клиентом компании на этом направлении будет Microsoft, которая получит более половины ускорителей вычислений марки AMD. На втором месте окажется Amazon, а вот Meta ✴ Platforms и Google в настоящее время занимаются тестированием ускорителей AMD, но компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) с высокой вероятностью примкнёт к клиентам AMD первой.

При условии, что сотрудничество со всеми тремя крупнейшими клиентами AMD в 2025 году будет развиваться без осложнений, компания сможет отвоевать до 30 % рынкa ускорителей, использующих GPU в качестве основы. В этом случае на долю NVIDIA придётся не более 70 % рынка. Впрочем, у идеи непоколебимости позиций NVIDIA тоже находятся сторонники — по крайней мере, аналитики Citi убеждены, что в ближайшие два или три года NVIDIA будет занимать 90 % этого рынка.

При этом они считают, что для ускорения определённых операций в работе систем искусственного интеллекта всё более активно будут использоваться специализированные чипы (ASIC). Впрочем, в сегменте графических решений расстановка сил мало изменится, как считают эксперты Citi. Если в первой половине 2024 года действительно будут представлены ускорители NVIDIA B100 с архитектурой Blackwell, то данное событие окажет существенную поддержку курсу акций компании, по мнению представителей Citi.