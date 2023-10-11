Слухи: Disney может превратиться в игрового гиганта, поглотив Electronic Arts

Американская медиакорпорация The Walt Disney Company на рынке видеоигр сейчас занимается лишь лицензированием своих франшиз, но в перспективе, по данным агентства Bloomberg, может присоединиться к числу больших игроков.

Как передают источники Bloomberg, руководители Disney подталкивают её нынешнего президента и генерального директора Боба Айгера (Bob Iger) к трансформации компании в игрового гиганта.

В рамках инициативы Айгеру предлагают поглотить крупного игрового издателя — например, Electronic Arts, уже выпускающую игры по интеллектуальной собственности Disney (Star Wars, Marvel).

Примечательно, что прошлогодние слухи уже связывали Electronic Arts и Disney. Последнюю называли одним из потенциальных покупателей американского издательства (наряду с NBCUniversal, Apple, Amazon).

Как бы то ни было, докладывают информаторы Bloomberg, Айгер под давлением других руководителей не прогибается и превращать Disney в игрового гиганта желанием не горит — гендиректор идею пока не одобрил.

Впрочем, крупные поглощения для Айгера не в новинку. За свой первый срок во главе Disney (сейчас идёт второй) он курировал приобретения Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm и 21st Century Fox.

Что касается Electronic Arts, то в 2023 году издатель уже выпустил боевик Star Wars Jedi: Survivor, а также ведёт работу над одиночными играми про Железного Человека и Чёрную Пантеру.