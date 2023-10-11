Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS

Соглашение между технологическими гигантами Apple и Google, по которому последняя является основным поисковиком на устройствах iOS, давно известно широкой публике. Однако точные цифры этого соглашения держатся в тайне. В новом отчёте аналитиков Bernstein раскрываются данные о том, что теперь Google выплачивает Apple от $18 млрд до $20 млрд ежегодно, что в два раза выше предыдущих оценок.

Отчёт аналитиков компании Bernstein свидетельствует о значительном росте финансовых взаимоотношений между Apple и Google. Если ранее предполагалось, что выплаты составляют около $10 млрд в год, то теперь это число удвоилось. Особое внимание уделяется текущему антимонопольному процессу против Google со стороны правительства США. Министерство юстиции США рассматривает соглашение между двумя техногигантами как возможное доказательство монопольного положения Google на рынке поисковиков.

Согласно отчёту, от данного соглашения Apple получает от 14 до 16 % своей годовой операционной прибыли. Google направляет 22 % своих общих рекламных доходов на приобретение трафика, причём около 40 % от этой суммы идёт Apple. Ключевой момент отчёта состоит в том, что в случае неблагоприятного решения суда для Google, Apple может рассмотреть альтернативные сценарии, включая запуск собственного поисковика.

Стоит отметить, что недавно сообщалось о том, что Microsoft рассматривала возможность продажи своего поисковика Bing компании Apple. В случае успешного завершения сделки она могла бы изменить текущее положение Google как основного поисковика на устройствах Apple.

Долгосрочное сотрудничество между Apple и Google может оказаться под угрозой в случае неблагоприятного решения суда. Окончательное решение по этому делу ожидается в следующем году, и есть вероятность, что процесс может затянуться из-за апелляционных процедур.