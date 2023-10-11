Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео

Компания Adobe на своём мероприятии Adobe Max продемонстрировала работу технологии Res-Up, которая позволяет значительно улучшить качество анимированных GIF-изображений и видео с низким разрешением. Решение пока не является общедоступным, и опробовать его всем желающим не получится, но его потенциал впечатляет.

Технология Adobe Res-Up предлагает увеличение изображения за счёт диффузии — одного из методов генеративного искусственного интеллекта; она позволяет повышать резкость и детализацию картинки. В одном из примеров Adobe продемонстрировала работу с фрагментом фильма «Красный дом» (The Red House) 1947 года — его разрешение было увеличено с 480 × 360 до 1280 × 960 пикселей.

Полученные при помощи ИИ кадры стали намного чётче: алгоритм убрал большую часть размытости и даже добавил новые детали, такие как пряди волос и блики. Картинка смотрится немного неестественно, что, впрочем, свойственно многим изображениям и видеороликам, полученным с ИИ, но это заметный шаг вперёд по сравнению технологией Video Super Resolution от Microsoft.

Достоин внимания ещё один пример с небольшим фрагментом видео, на котором изображён слонёнок: алгоритм сделал видео намного более чётким и снова добавил новые детали, в том числе морщины на коже. Только на этот раз картинка смотрится более естественной — подрисованные морщины органично двигаются вместе с животным. Adobe пока не готова сделать технологию Res-Up общедоступной, но не исключено, что она в перспективе будет интегрирована в программы Adobe Premiere Pro или Express.