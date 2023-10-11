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Еврокомиссия не станет мешать сделке Microsoft и Activision Blizzard — повторное расследование не потребуется

Когда Microsoft в попытке убедить британского регулятора провела реструктуризацию сделки с Activision Blizzard на $68,7 млрд, Еврокомиссия задумалась о необходимости инициации нового расследования потенциального слияния. Однако, похоже, платформодержателю удалось избежать повторной проверки от EC.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённых по этому вопросу информаторов, Европейская комиссия пришла к выводу, что изменения, направленные на получение одобрения британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA), не нуждаются в ещё одном согласовании в Брюсселе.

После того, как CMA заблокировала сделку, Microsoft в попытке склонить регулятора на свою сторону решила продать Ubisoft права на облачный стриминг игр Activision. И хотя данная мера будет актуальна везде, кроме Европейской экономической зоны, комиссия якобы не увидела в этом новых проблем для конкуренции.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Microsoft планирует объявить о закрытии сделки с Activision Blizzard в ближайшую пятницу, 13 октября. Впрочем, сначала ещё CMA должна вынести окончательное решение (предварительное одобрение транзакция уже получила) по вопросу, что ожидается со дня на день.

Тем временем Федеральная торговая комиссия (FTC) США решила возобновить внутреннее разбирательство по сделке Microsoft и Activision Blizzard. Запоздалый ход означает, что борьба FTC против союза может продолжиться уже после его заключения — крайним сроком для завершения слияния является 18 октября.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Шутер, Xbox,
Теги: call of duty, activision blizzard, microsoft, шутер
call of duty, activision blizzard, microsoft, шутер
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