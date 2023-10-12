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Руководители Arm China ушли в китайский процессорный стартап Borui, но угрозы Arm он не несёт

Специфика ведения бизнеса в Китае продолжает оставаться источником головной боли для британского холдинга Arm. Финансовые потоки на этом крупном рынке традиционно контролирует компания Arm China, в капитале которой головной холдинг контролирует опосредованно не более 4,8 % акций. Теперь стало известно о переходе ряда высокопоставленных сотрудников Arm China в китайский стартап Borui Jingxin, поддерживаемый властями КНР.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

По крайней мере, агентство Bloomberg сообщило о переходе в Borui из Arm China руководителя отдела разработок, главы отдела продаж, а также Яна Бо (Yang Bo), главного специалиста по взаимодействию с органами власти. Последний даже назначен на пост генерального директора молодой китайской компании, финансовую поддержку которой оказывает правительство Шэньчжэня. Borui одновременно является лицензиатом Arm и намеревается разрабатывать процессоры для серверного применения.

На рынке Китая Arm получает примерно четверть выручки, но осведомлённые о положении дел в отрасли источники пояснили, что Borui не представляет конкурентной угрозы для бизнеса британского холдинга в этом регионе. Напротив, появление потенциально преуспевающего клиента Arm позволит увеличить выручку британского разработчика в этой стране. В феврале, тем не менее, Arm China провела сокращения в рядах своих сотрудников, и значительная часть из уволенных примерно 100 специалистов по разработке процессоров как раз нашла новую работу в штате Borui. Представители последней заявили Bloomberg, что у компании нет конфликта интересов с Arm China, и она является её клиентом. Китайская компания намерена разрабатывать чипы для облачных систем и контроллеров, применяемых в периферийных вычислениях.

В феврале размер капитала Borui был увеличен до $1,1 млрд после очередного этапа финансирования от трёх структур, предположительно связанных с муниципальными властями Шэньчжэня. Компанией ведётся поиск разработчиков, старшему инженеру на сайте с объявлениями о вакансиях предлагается годовая зарплата в размере более $150 000.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: arm, стартап, китай, разработка, кадровые перестановки
arm, стартап, китай, разработка, кадровые перестановки
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