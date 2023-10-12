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Adobe представила интерактивное платье с анимацией и ряд перспективных ИИ-технологий

На ежегодной конференции Adobe Max компания Adobe представила не только коммерческие продукты, которыми её клиенты смогут воспользоваться в обозримом будущем, но и 11 перспективный решений, которые пока находятся на стадии разработки — все они объединяются её программой Sneak.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

Решение под названием Project Stardust позволяет взаимодействовать с объектами на растровом изображении — они идентифицируются алгоритмом, как если бы находились на отдельных слоях. А это, в свою очередь, позволяет их захватывать и перемещать, не пользуясь традиционным инструментом «Лассо». Фон за удалёнными объектами автоматически дорисовывается в соответствии с окружением.

Концепт под названием Project Primrose выбивается среди прочих решений, потому что это не алгоритм, который когда-нибудь появится в одной из программ Adobe, а вполне осязаемый предмет — интерактивное платье из «гибких текстильных дисплеев», которые позволяют выводить узоры на вкус своей хозяйки. Едва ли это изобретение можно назвать практичным, но в эстетичности ему не откажешь.

Алгоритм Project Poseable характеризуется Adobe как «прорыв в создании моделей на основе ИИ». Пользователь задаёт образец в виде обычного двухмерного изображения, например, фотографии — алгоритм его анализирует и соответствующим образом корректирует позицию 3D-модели. Получается своего рода аналог технологии захвата движения, только образцом служит не живой человек с сенсорами на теле, а его снимок.

Технология Project Dub Dub Dub не связана с изображениями — это переводчик, который поддерживает несколько языков и озвучивает перевод языком говорящего. То есть можно услышать самого себя, только говорящим на другом языке, причём реплики автоматически подстраиваются под исходный темп речи. Получается полноценный дубляж, который, возможно, избавит от необходимости привлекать для этого актёров, если, конечно, перевод будет достаточно точным.

Наконец, ещё одно заслуживающее внимания решение получило название Project See Through. Этот алгоритм позволяет корректировать снимки, которые были сделаны сквозь окно — он достаточно эффективно удаляет полупрозрачные отражения в стекле. Такой инструмент однозначно окажется востребованным в программах Photoshop или Adobe Express, если в Adobe решат сделать его общедоступным.

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Рубрики: Новости Software, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, ии, платье, графика
adobe, ии, платье, графика
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