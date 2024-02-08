NVIDIA почти догнала по капитализации Amazon, преодолев отметку в $1,7 трлн

С начала этого года акции NVIDIA выросли в цене на 41,55 %, в январе в отдельности капитализация компании увеличилась на рекордные $300 млрд, и в феврале она и не думает сбавлять темпов, уже приблизившись по величине капитализации к Amazon на уровне более $1,7 трлн. От этой отметки не так далеко до Alphabet (Google), чья капитализация составляет $1,812 трлн.

По результату вчерашних торгов акции NVIDIA, как поясняет Reuters, закрепились на отметке $700,99 за штуку, и в моменте они пробивали уровень, соответствующий капитализации $1,715 трлн. В ходе дополнительных торгов акции NVIDIA подорожали до $705,43 за штуку, так что движение вверх продолжилось после небольшой коррекции, наблюдавшейся днём ранее. На этом уровне NVIDIA по капитализации уже близка к Amazon с его $1,767 трлн, да и до Google остаётся не так много, не более 6 %. Напомним, что по состоянию на конец января NVIDIA являлась шестой по величине капитализацией компанией в мире среди представителей всех отраслей экономики. Если ей удастся в ближайшей перспективе обойти Amazon и Alphabet (Google), то она окажется на четвёртом месте. Кстати, истории уже известны случаи, когда NVIDIA обходила Amazon по капитализации. Например, в 2002 году обе компании стоили примерно по $6 млрд от силы.

Аналитики Morgan Stanley накануне подняли прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA до $750. Они утверждают, что сроки ожидания клиентами облачных провайдеров своей очереди на обучение больших языковых моделей начинают снижаться, хотя по-прежнему изменяются месяцами. По всей видимости, как считают эксперты, NVIDIA получает серьёзные прибыли на этом направлении, поставляя свои ускорители в облачном сегменте. До половины всего спроса на данные компоненты формируется в облачном секторе рынка. По прогнозам Morgan Stanley, в 2024 году NVIDIA увеличит свою выручку в сегменте центров обработки данных с нынешних $46,7 млрд до $88 млрд, а по итогам 2025 года прибавит лишь незначительно, попутно пожертвовав частью нормы прибыли.

Спрос на ускорители NVIDIA со стороны облачных провайдеров остаётся очень высоким, как отмечают представители Morgan Stanley, и найти им жизнеспособную альтернативу до сих пор проблематично. Как правило, по словам источника, способности NVIDIA поставлять свои ускорители опережают потребности создателей облачных систем. То есть, на этом направлении она более или менее успевает за ростом спроса.