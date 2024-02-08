Производство компьютеров в России выросло более чем на 20 % в 2023 году, подсчитал Росстат

По сообщениям сетевых источников, производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в 2023 году выросло на 32,8 % по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

В сообщении сказано, что в декабре 2023 года производство продукции этой категории увеличилось на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Прирост производства в сравнении с показателем ноября составил 31,8 %.

Также отмечается, что цены на продукцию производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в минувшем году увеличились на 5 % по сравнению с показателем 2022 года. В декабре продукция упомянутой категории подорожала на 7,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 2 % по сравнению с предыдущим месяцем.