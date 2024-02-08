Южнокорейская прокуратура обжалует оправдание главы Samsung

Казалось бы, вынесенный на этой неделе оправдательный приговор главе Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну (Lee Jae-yong) открывал перед внуком основателя компании перспективы более активного участия в управлении ею. Но сегодня мировые информационные агентства сообщили о намерениях корейской прокуратуры обжаловать данное решение окружного суда Сеула в высшей инстанции.

Таким образом, рассмотрение дела о манипуляциях с ценными бумагами и подлогом финансовой отчётности в 2015 году, которые и позволили Ли Чжэ Ёну усилить фактическое влияние в компании ещё при жизни своего отца, будет продолжено в суде более высокой инстанции. Какое решение он в итоге вынесет, остаётся только догадываться. В ноябре прокуратура настаивала на лишении обвиняемого свободы на срок до пяти лет и присуждении ему штрафа в сумме $376 000.

Злоключения тогда ещё вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна начались в 2017 году, когда его обвинили в коррупционных действиях, связанных с выборами президента Южной Кореи. Ли Чжэ Ёну пришлось отбыть в заключении около одного года вместо куда более длительных сроков, запрашиваемых обвинением. Летом 2021 года он вышел на свободу в результате президентского помилования, но в ноябре прошлого года ему пришлось отвечать по новому обвинению в деле о махинациях с ценными бумагами 2015 года. Оправдательный приговор Центрального окружного суда Сеула, который вступил в силу на этой неделе, уже обжалуется стороной обвинения, теперь дело будут рассматривать судебные инстанции более высокого уровня.