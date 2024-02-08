Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Apple увернулась от иска о чрезмерно выс...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple увернулась от иска о чрезмерно высокой оплате труда Тима Кука и других топ-менеджеров

Публичные компании нередко сталкиваются с тем, что акционеры выражают недовольство величиной компенсационного пакета, назначаемого руководству, иногда такие претензии доходят до суда. В случае с Apple активисты оспаривали справедливость выплаты генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook) по $99 млн на протяжении 2021 и 2022 годов. Суд отверг эти претензии и оставил компенсацию в силе.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как поясняет Reuters, в роли истца выступал пенсионный фонд, связанный с International Brotherhood of Teamsters. Он оспаривал правильность расчёта компенсационного пакета Тим Кука и ещё четырёх руководителей Apple высшего звена по итогам 2021 и 2022 годов, ссылаясь на готовность комитета по компенсациям в составе совета директоров Apple одобрить по $77,5 млн выплат Тиму Куку в течение каждого из двух периодов. Справедливая стоимость акций, которые и формируют основную часть такого компенсационного пакета, по мнению истца, была рассчитана неправильно, и компания якобы «переплатила» Куку и ещё четырём руководителям компании в указанные периоды. В форме акций генеральный директор Apple и четыре других руководителя получили $92,7 млн по итогам 2021 года и $94 млн по итогам 2022 года. Непосредственно Куку в форме акций досталось по $82 млн за каждый год из спорного периода. Четыре других руководителя за три предыдущих года получили более чем по $26 млн каждый в ежегодном измерении.

Судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рошон (Jennifer Rochon) постановила, что в расчётах Apple не было никаких ошибок, и они были произведены в строгом соответствии с американскими законами и рекомендациями Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Не было найдено и нарушений в процедуре назначения компенсационного пакета, а истцу было указано на излишнюю поспешность в направлении судебной претензии, поскольку совет директоров мог бы рассчитывать на некоторую отсрочку для предоставления официального досудебного ответа. В 2023 году Тим Кук получил в качестве компенсации за свой труд лишь $63,2 млн, и величину этой выплаты истец в ходе данного спора не призывал пересмотреть.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Apple выпустила набор приложений для Windows на замену iTunes
Суд обязал членов совета директоров Tesla вернуть компании $735 млн вознаграждений за их работу
Intel начнёт восстанавливать недавно урезанные зарплаты руководителей только в октябре
Intel решилась на сокращение зарплат руководства, генеральный директор потеряет 25 %
Прокатная компания Hertz продаст 20 тыс. электромобилей, чтобы купить машины с ДВС
Поставки человекоподобных роботов Tesla Optimus начнутся в следующем году, пообещал Маск
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: apple, тим кук, акции, судебное разбирательство
apple, тим кук, акции, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 42
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 35
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 3 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 4 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 5 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 6 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 7 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 8 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 9 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 9 ч.
Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи 9 ч.
Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году 10 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 56 мин.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 2 ч.
Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро 4 ч.
ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц 4 ч.
Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делать 4 ч.
Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V 4 ч.
Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков 6 ч.
NASA впервые опробует радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках 7 ч.
Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США 10 ч.
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super 11 ч.