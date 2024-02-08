Apple увернулась от иска о чрезмерно высокой оплате труда Тима Кука и других топ-менеджеров

Публичные компании нередко сталкиваются с тем, что акционеры выражают недовольство величиной компенсационного пакета, назначаемого руководству, иногда такие претензии доходят до суда. В случае с Apple активисты оспаривали справедливость выплаты генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook) по $99 млн на протяжении 2021 и 2022 годов. Суд отверг эти претензии и оставил компенсацию в силе.

Как поясняет Reuters, в роли истца выступал пенсионный фонд, связанный с International Brotherhood of Teamsters. Он оспаривал правильность расчёта компенсационного пакета Тим Кука и ещё четырёх руководителей Apple высшего звена по итогам 2021 и 2022 годов, ссылаясь на готовность комитета по компенсациям в составе совета директоров Apple одобрить по $77,5 млн выплат Тиму Куку в течение каждого из двух периодов. Справедливая стоимость акций, которые и формируют основную часть такого компенсационного пакета, по мнению истца, была рассчитана неправильно, и компания якобы «переплатила» Куку и ещё четырём руководителям компании в указанные периоды. В форме акций генеральный директор Apple и четыре других руководителя получили $92,7 млн по итогам 2021 года и $94 млн по итогам 2022 года. Непосредственно Куку в форме акций досталось по $82 млн за каждый год из спорного периода. Четыре других руководителя за три предыдущих года получили более чем по $26 млн каждый в ежегодном измерении.

Судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рошон (Jennifer Rochon) постановила, что в расчётах Apple не было никаких ошибок, и они были произведены в строгом соответствии с американскими законами и рекомендациями Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Не было найдено и нарушений в процедуре назначения компенсационного пакета, а истцу было указано на излишнюю поспешность в направлении судебной претензии, поскольку совет директоров мог бы рассчитывать на некоторую отсрочку для предоставления официального досудебного ответа. В 2023 году Тим Кук получил в качестве компенсации за свой труд лишь $63,2 млн, и величину этой выплаты истец в ходе данного спора не призывал пересмотреть.