Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Евросоюз заставит производителей давать ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Евросоюз заставит производителей давать дополнительный год гарантии на электронику после гарантийного ремонта

Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения в рамках утверждённого ранее законопроекта о праве на ремонт. Среди положений документа значится обязательное предоставление 12-месячной гарантии на отремонтированные по гарантии устройства, причём входящие в ЕС государства могут по своему усмотрению увеличивать этот срок. Сегодня Европа требует двухлетней гарантии на продукцию.

Источник изображения: NoName_13 / pixabay.com

Источник изображения: NoName_13 / pixabay.com

Новый закон может стать для европейских потребителей стимулом сдавать вышедшие из строя до окончания гарантийного срока устройства в ремонт и быть уверенными, что в течение дополнительного года данный вопрос не станет подниматься вновь. Но это не единственное примечательное положение в законопроекте.

Документ, в частности, обязывает производителей предоставлять на своих сайтах подробную информацию о запасных частях и обеспечивать их доступность по «разумной» цене. ЕС запретит производителям препятствовать установке независимыми ремонтными мастерскими бывших в употреблении компонентов или напечатанных на 3D-принтере запчастей — наиболее проблемной в этом аспекте традиционной считается Apple.

Производителей обяжут осуществлять ремонт в разумные сроки и за разумную цену, если он не бесплатный — при этом если продукт оказывается неисправным до истечения гарантийного срока, у потребителя остаётся выбор между ремонтом и заменой. Услуги диагностики останутся платными. Наконец, в ЕС запустят онлайн-платформу, посвящённую вопросам ремонта, где будут перечислены различные службы ремонта — как по ЕС в целом, так и в каждом государстве Европы.

Все эти меры направлены на то, чтобы облегчить получение услуг по ремонту в Европе. Если большинство стран мира примет аналогичные законы, производители масштаба Apple в условиях юридического давления будут вынуждены отказаться от текущей политики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Samsung Galaxy S24 отлично поддаётся ремонту — его оценили в 9 из 10 баллов
Samsung разрешила самостоятельный ремонт телевизоров и мониторов
Ремонт Apple Vision Pro будет стоить до $2399
Ажиотаж вокруг мозгового импланта Neuralink Илона Маска помог ускорить разработки этой технологии
Установлен рекорд дальности передачи данных по Wi-Fi HaLow — почти 3 км
Немцы придумали процессор, работающий на электрических полях, а не на токах
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: европа, законодательство, ремонт
европа, законодательство, ремонт
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 42
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 35
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 3 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 4 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 5 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 5 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 6 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 8 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 9 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 9 ч.
Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи 9 ч.
Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году 9 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 44 мин.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 2 ч.
Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро 3 ч.
ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц 3 ч.
Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делать 4 ч.
Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V 4 ч.
Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков 6 ч.
NASA впервые опробует радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках 7 ч.
Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США 10 ч.
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super 11 ч.