Евросоюз заставит производителей давать дополнительный год гарантии на электронику после гарантийного ремонта

Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения в рамках утверждённого ранее законопроекта о праве на ремонт. Среди положений документа значится обязательное предоставление 12-месячной гарантии на отремонтированные по гарантии устройства, причём входящие в ЕС государства могут по своему усмотрению увеличивать этот срок. Сегодня Европа требует двухлетней гарантии на продукцию.

Новый закон может стать для европейских потребителей стимулом сдавать вышедшие из строя до окончания гарантийного срока устройства в ремонт и быть уверенными, что в течение дополнительного года данный вопрос не станет подниматься вновь. Но это не единственное примечательное положение в законопроекте.

Документ, в частности, обязывает производителей предоставлять на своих сайтах подробную информацию о запасных частях и обеспечивать их доступность по «разумной» цене. ЕС запретит производителям препятствовать установке независимыми ремонтными мастерскими бывших в употреблении компонентов или напечатанных на 3D-принтере запчастей — наиболее проблемной в этом аспекте традиционной считается Apple.

Производителей обяжут осуществлять ремонт в разумные сроки и за разумную цену, если он не бесплатный — при этом если продукт оказывается неисправным до истечения гарантийного срока, у потребителя остаётся выбор между ремонтом и заменой. Услуги диагностики останутся платными. Наконец, в ЕС запустят онлайн-платформу, посвящённую вопросам ремонта, где будут перечислены различные службы ремонта — как по ЕС в целом, так и в каждом государстве Европы.

Все эти меры направлены на то, чтобы облегчить получение услуг по ремонту в Европе. Если большинство стран мира примет аналогичные законы, производители масштаба Apple в условиях юридического давления будут вынуждены отказаться от текущей политики.