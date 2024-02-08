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Выходец из Tesla поможет GM нарастить производство аккумуляторов

General Motors наняла эксперта по батареям и бывшего руководителя Tesla Курта Келти (Kurt Kelty) на специально созданную для него новую должность вице-президента автопроизводителя по батареям. Келти приступит к работе 19 февраля. GM в настоящее время прилагает титанические усилия, чтобы увеличить производство аккумуляторных блоков для своей новой платформы Ultium, которая станет базовой для электромобилей следующего поколения.

Источник изображений: GM

Источник изображений: GM

Келти более десяти лет проработал главой команды аккумуляторов Tesla. Он участвовал в запуске первых четырёх автомобилей Tesla: Roadster, Model S, Model X и Model 3. Он также работал в Panasonic, партнёре Tesla по разработке аккумуляторов на заводе Gigafactory в Неваде.

До прихода в GM Курт Келти занимал пост вице-президента по коммерции в Sila Nanotechnologies, компании, основанной одним из первых сотрудников Tesla Джином Бердичевски (Gene Berdichevsky). Sila Nanotechnologies занималась разработкой нового типа аккумуляторного анода на основе кремния, который в перспективе может значительно увеличить плотность энергии литий-ионных батарей.

«Фундамент, созданный GM, в сочетании с исключительным опытом Курта в разработке аккумуляторной химии, установлении партнёрских отношений, построении цепочек поставок и тесном взаимодействии с командами, которые разработали ведущие аккумуляторные системы, помогут нам достичь наших целей в области электрификации и позиционировать GM как лидера в технологии электромобилей», — заявил президент GM Марк Ройсс (Mark Reuss).

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: gm, ultium, аккумулятор, электромобили
gm, ultium, аккумулятор, электромобили
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