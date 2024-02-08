Google открыла свою мощнейшую нейросеть широкой публике за $20 в месяц, а Bard переименовала в Gemini

Как и ожидалось, компания Google объявила о ребрендинге своего ИИ-бота Bard, который теперь официально называется Gemini. Вместе с этим пользователи могут задействовать новое Android-приложение Gemini, открывающее доступ к ИИ-боту, а функции Duet AI в Google Workspace объединяются вокруг единого бренда, символизирующего ИИ-инструменты от Google.

Вероятно, мобильное приложение Gemini станет наиболее доступным вариантом для ознакомления с возможностями ИИ-бота Google. После установки на устройство с Android ИИ-бот Gemini, помимо прочего, может заменить собой голосового ассистента Google Assistant. «Я думаю, что это важный шаг на пути к созданию настоящего ИИ-помощника», — заявила Сисси Сяо (Sissie Hsiao), глава подразделения по разработке Bard (теперь Gemini). Она также добавила, что голосовой помощник компании стал «более полезным, чем когда-либо».

Приложения Gemini для iOS не существует, вероятно, из-за того, что пользователи iPhone всё равно не могли бы задействовать бота Google в качестве помощника по умолчанию. Однако владельцы устройств Apple могут получить доступ ко всем ИИ-функциям в приложении Google.

Остальные изменения в основном касаются брендинга. Google отказывается от имени Bard, но чат-бот компании при этом никуда не денется и будет развиваться в будущем. Это касается и всех ИИ-функций Google Workspace, которые прежде назывались Duet AI, но теперь объединились под брендом Gemini. Пользователи по-прежнему могут задействовать их для составления электронных писем, таблиц и выполнения других рабочих задач.

В основе бесплатной общедоступной версии ИИ-бота лежит большая языковая модель Gemini Pro. Чтобы получить доступ к самой мощной языковой модели Google Gemini Ultra, придётся оформить подписку Gemini Advanced, которая входит в пакет Google One AI Premium стоимостью $20 в месяц. Подписка также включает в себя 2 Тбайт облачного хранилища и другие возможности Google One.

Стремление Google активно продвигать Gemini вполне объяснимо, поскольку компания пытается конкурировать на рынке искусственного интеллекта с другими крупными игроками, такими как OpenAI, Anthropic, Perplexity и др. Google ещё предстоит доказать свою способность идти в ногу с отраслью, поскольку компания стремится одновременно создать привлекательный потребительский продукт и пытается убедить разработчиков использовать Gemini, а не ChatGPT.