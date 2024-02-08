NVIDIA устранила микрофризы в играх с помощью драйвера GeForce Hotfix Driver 551.46

Компания NVIDIA выпустила обновление графического драйвера GeForce Hotfix Driver 551.46, которое исправляет проблемы с микрофризами в играх с вертикальной синхронизацией, фризы при прокрутке в браузерах, проблемы в Red Dead Redemption 2 и Immortals of Aveum.

Обновление GeForce Hotfix Driver Version 551.46 основано на драйвере GeForce Game Ready Driver 551.23.

Список проблем, которые исправляет обновление:

некоторые пользователи могут испытывать периодические микрофризы в играх, когда включена вертикальная синхронизация;

потенциальные фризы могут наблюдаться при прокрутке в веб-браузерах на некоторых конфигурациях системы;

на некоторых ноутбуках, оснащённых поддержкой Advanced Optimus, могут наблюдаться фризы в игре Red Dead Redemption 2, при использовании Vulkan;

обновление устраняет проблемы со стабильностью при длительном геймплее в игре Immortals of Aveum.

Отмечается, что драйвер не получил сертификат WHQL и рекомендуется не всем пользователям, а лишь тем, у кого возникают проблемы с микрофризами.

«Указанный драйвер прошёл упрощённый процесс оценки качества. Основная цель данного ПО — как можно скорее исправить ошибки. Самый безопасный вариант — дождаться следующего драйвера с сертификацией WHQL. Однако, мы знаем, что многие из вас готовы попробовать текущее решение», — сообщает NVIDIA в описании к этому обновлению.

Скачать GeForce Hotfix Driver Version 551.46 можно с официального сайта NVIDIA.