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NVIDIA устранила микрофризы в играх с помощью драйвера GeForce Hotfix Driver 551.46

Компания NVIDIA выпустила обновление графического драйвера GeForce Hotfix Driver 551.46, которое исправляет проблемы с микрофризами в играх с вертикальной синхронизацией, фризы при прокрутке в браузерах, проблемы в Red Dead Redemption 2 и Immortals of Aveum.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Обновление GeForce Hotfix Driver Version 551.46 основано на драйвере GeForce Game Ready Driver 551.23.

Список проблем, которые исправляет обновление:

  • некоторые пользователи могут испытывать периодические микрофризы в играх, когда включена вертикальная синхронизация;
  • потенциальные фризы могут наблюдаться при прокрутке в веб-браузерах на некоторых конфигурациях системы;
  • на некоторых ноутбуках, оснащённых поддержкой Advanced Optimus, могут наблюдаться фризы в игре Red Dead Redemption 2, при использовании Vulkan;
  • обновление устраняет проблемы со стабильностью при длительном геймплее в игре Immortals of Aveum.

Отмечается, что драйвер не получил сертификат WHQL и рекомендуется не всем пользователям, а лишь тем, у кого возникают проблемы с микрофризами.

«Указанный драйвер прошёл упрощённый процесс оценки качества. Основная цель данного ПО — как можно скорее исправить ошибки. Самый безопасный вариант — дождаться следующего драйвера с сертификацией WHQL. Однако, мы знаем, что многие из вас готовы попробовать текущее решение», — сообщает NVIDIA в описании к этому обновлению.

Скачать GeForce Hotfix Driver Version 551.46 можно с официального сайта NVIDIA.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: nvidia geforce, драйвер, обновление, hotfix, видеокарты
nvidia geforce, драйвер, обновление, hotfix, видеокарты
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