«Продолжает игнорировать реальность»: Microsoft ответила на жалобу Федеральной торговой комиссии США по поводу увольнений в Activision Blizzard

Microsoft ответила на жалобу Федеральной торговой комиссии (FTC) США в апелляционный суд по поводу анонсированной компанией в конце января волны увольнений в её игровом подразделении.

Напомним, в рамках сокращений без работы останутся более 1900 сотрудников Microsoft и подконтрольных ей игровых компаний, включая Activision Blizzard — на неё придётся почти половина от всех уволенных, 899 человек.

FTC посчитала, что решение о массовых увольнениях противоречит озвученным Microsoft во время судебных разбирательств обязательствам по поддержанию операционной независимости Activision Blizzard после её поглощения.

В Microsoft назвали утверждения FTC «вводящими в заблуждение»: в соответствии с наметившимися тенденциями Activision Blizzard планировала устранение «весомого» числа рабочих мест и до слияния с платформодержателем.

Таким образом недавний анонс увольнений в Activision Blizzard «нельзя целиком объяснить поглощением». В то же время Microsoft признаёт, что некоторые позиции были устранены в результате дублирования в обеих компаниях.

По мнению Microsoft, FTC «продолжает игнорировать реальность», что с её июльского проигрыша в суде сделка изменилась: компания не приобрела права на стриминг игр Activision Blizzard в США и договорилась с Sony насчёт Call of Duty на PlayStation.

Волна увольнений Microsoft затронула многие студии Activision Blizzard, включая Sledgehammer Games, Toys 4 Bob и саму Blizzard. Последняя, среди прочего, была вынуждена отменить амбициозный симулятор выживания.