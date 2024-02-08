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Американский регулятор подал в суд жалобу на Microsoft из-за увольнений в Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия США (FTC) вновь вступила в юридическую борьбу с Microsoft, на этот раз, обратившись с жалобой в Федеральный апелляционный суд. Поводом для конфликта стали планы Microsoft по увольнению 1900 сотрудников из своего видеоигрового подразделения. FTC утверждает, что это решение противоречит обязательствам Microsoft по поддержанию операционной независимости студии в период судебного разбирательства по делу о слиянии с Activision Blizzard.

Источник изображения: kalhh / Pixabay

Источник изображения: kalhh / Pixabay

В октябре 2023 года, вскоре после того как британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) изменило свою позицию и одобрило покупку Activision Blizzard, Microsoft объявила о завершении процесса слияния компаний. Однако в США ситуация оказалась сложнее: FTC пыталась блокировать это слияние, но её запрос на временное приостановление был отклонён, что позволило Microsoft продолжить поглощение Activision Blizzard, несмотря на отсутствие официального разрешения от FTC.

Microsoft заверяла, что после слияния структура и управление компанией Activision Blizzard будут организованы таким образом, чтобы в случае необходимости корпорация могла легко продать любой из бизнесов Activision в качестве независимых и конкурентоспособных единиц. Также компания заявила, что намерена управлять Activision Blizzard как игровой студией с ограниченной интеграцией с Microsoft, сохраняя таким образом её независимость.

Источник изображения: Blizzard

Источник изображения: Blizzard

Однако объявление о скором увольнении почти двух тысяч сотрудников спустя всего три месяца после завершения сделки вызвало критику со стороны FTC. В своём письме в Апелляционный суд девятого округа США комиссия FTC указала, что такие действия противоречат предыдущим заявлениям Microsoft и подрывают возможность FTC обеспечить эффективные меры в случае выявления нарушений в процессе слияния компаний.

«Microsoft, как сообщается, заявила, что увольнения были частью „плана реализации“, направленного на сокращение „областей дублирования“ между Microsoft и Activision, что не соответствует заявлению Microsoft в суде о том, что после слияния обе компании будут работать независимо», — говорится в заявлении FTC.

Источник изображения: Blizzard

Источник изображения: Blizzard

В жалобе, поданной FTC в Апелляционный суд девятого округа США, выражается серьёзная озабоченность по поводу того, сможет ли Microsoft вернуться к состоянию до слияния с Activision Blizzard, если суд в итоге постановит, что сделка была незаконной. Всё это также напоминает о прошлых обещаниях Microsoft, данных после приобретения Bethesda, когда корпорация заверила, что не будет ограничивать доступ к своим играм для платформ конкурентов, однако затем сделала несколько игр эксклюзивными для Xbox.

FTC активно работает над тем, чтобы защитить интересы рынка и потребителей, стремясь к созданию условий для справедливой конкуренции в игровой индустрии. Несмотря на то, что исход судебного процесса против слияния Microsoft и Activision Blizzard пока не ясен, инициативы FTC подчёркивают важность соблюдения принципов честности и открытости со стороны крупных технологических игроков на рынке.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Xbox, Облачные игровые платформы,
Теги: microsoft gaming, activision blizzard, microsoft, ftc, суд
microsoft gaming, activision blizzard, microsoft, ftc, суд
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