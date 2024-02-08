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Переходники CableMod 12VHPWR нанесли владельцам видеокарт NVIDIA ущерб на $74 тысячи

На сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) появилась информация, которая более подробно раскрывает детали отзыва специальных угловых переходников питания 12VHPWR для видеокарт NVIDIA последних поколений, выпускаемых американской компанией CableMod. В частности, ведомство указывает количество отзываемых переходников, а также размер финансового ущерба, который был причинён указанными переходниками владельцам видеокарт NVIDIA.

Источник изображений: CableMod

Источник изображений: CableMod

Об отзыве своих переходников CableMod сообщила в декабре прошлого года. В частности, под отзыв попали следующие модели угловых адаптеров: CableMod 12VHPWR 90 V1.0, CableMod 180 Angled Adapter V1.0, CableMod 12VHPWR 90 V1.1 и CableMod 180 Angled Adapter V1.1. В то же время компания не стала отзывать из продажи специальные угловые кабели питания. В своём заявлении производитель сообщил, что штекерный разъём может ослабнуть в процессе эксплуатации, что впоследствии может привести к его перегреву и даже потенциальному расплавлению. Под отзыв попали все переходники, выпущенные с февраля по декабрь 2023 года, продажа которых осуществлялась через официальный онлайн-магазин CableMod, а также торговую площадку Amazon.

Виды угловых переходников питания 12VHPWR компании CableMod

Виды угловых переходников питания 12VHPWR компании CableMod

Как указано на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США, под отзыв попало более 25 300 реализованных переходников питания. Известно, что CableMod обязалась взять на себя все расходы на возврат владельцами указанных переходников производителю. В качестве альтернативы компания готова предложить депозит в размере $60, которые можно потратить в её официальном онлайн-магазине на другие товары.

«Компания получила 272 жалобы, связанные с ослаблением, перегревом и расплавлением разъёма питания видеокарт, с которыми использовались указанные переходники питания. Общая сумма ущерба, причинённого владельцам видеокарт, составила как минимум $74 500. Ни об одном случае получения травм владельцами указанных адаптеров питания неизвестно», — сообщила Комиссия по безопасности потребительских товаров США.

Информация об отзыве переходников питания CableMod на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США

Информация об отзыве переходников питания CableMod на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США

Безопаснее всего использовать родные кабели питания 12VHPWR, которые поставляются с современными моделями блоков питания. Если имеющийся в распоряжении пользователя блок питания не имеет поддержки соответствующего разъёма и кабеля в комплекте, то рекомендуется использовать официальный переходник питания, который поставляется с каждой видеокартой GeForce RTX 40-й серии или в крайнем случае попробовать обратиться к производителю блока питания, чтобы он предоставил нужный переходник. При подключении же коннектора питания к видеокарте необходимо убедиться, что он полностью вставлен и надёжно закреплён в разъёме.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: cablemod, моддинг, адаптер питания, переходник, 12vhpwr, geforce
cablemod, моддинг, адаптер питания, переходник, 12vhpwr, geforce
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