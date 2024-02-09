Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скину...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десятки новых предприятий для TSMC

Возможности систем генеративного искусственного интеллекта, на которых OpenAI очень быстро сделала себе имя, в своём развитии упираются в нехватку полупроводниковых компонентов и высокие расходы на электроэнергию, поэтому основатель компании Сэм Альтман сейчас сосредоточен на проекте по привлечению до $7 трлн на решение этих проблем.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как поясняет The Wall Street Journal, Сэм Альтман уже давно вкладывается в стартапы, связанные с созданием источников дешёвой электроэнергии по принципу термоядерного синтеза, но сейчас предприниматель поставил перед собой не менее амбициозную цель: собрать триллионы долларов США для финансирования строительства внушительного количества предприятий, способных выпускать заметно большее количество ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, чем это возможно сейчас.

По информации осведомлённых источников, Альтман сейчас ведёт активные переговоры как с властями США, так и с правящими кругами ОАЭ, а также руководством TSMC. По его замыслу, арабские инвесторы могли бы предоставить внушительную сумму денег, до $5 трлн или $7 трлн, в совокупности с другими источниками финансирования, чтобы в ближайшие несколько лет построить несколько десятков новых предприятий по контрактному выпуску чипов, которые можно было бы передать в управление компании TSMC. На них предполагается наладить выпуск чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта в количествах, пропорциональным амбициям Альтмана по развитию функциональных возможностей разрабатываемых OpenAI чат-ботов и больших языковых моделей.

Следует отметить, что $7 трлн являются весьма внушительной суммой не только по меркам инвестиционных проектов, но и в масштабах суверенного долга некоторых государств. В конце концов, оборот всего рынка полупроводниковых компонентов достигнет рубежа в $1 трлн лишь к концу десятилетия, а совокупная капитализация двух самых дорогих американских компаний, Microsoft и Apple, приближается к $6 трлн.

Альтман, как поясняют источники, поставил в известность о своих намерениях не только министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo), но и руководство компании TSMC, не говоря уже о правительстве ОАЭ, у которого собирается просить существенную часть денег на реализацию этого амбициозного проекта. К сожалению, на пути к претворению этого проекта в жизнь стоит немало препятствий. Во-первых, не совсем понятно, где будут построены десятки новых предприятий по выпуску чипов. США заинтересованы в их «приземлении» на родном материке, для самой TSMC реализация столь масштабных зарубежных проектов даже на стадии эксплуатации может представлять серьёзную проблему из-за определённого кадрового голода, а арабские инвесторы очевидным образом намерены развивать национальную промышленность ОАЭ. С другой стороны, власти США настороженно относятся к инвестициям арабских стран в передовые отрасли американской экономики, забывая при этом, что компания GlobalFoundries уже более десяти лет финансируется по этому принципу. Словом, замыслу Альтмана предстоит выдержать испытания суровой реальностью, поэтому прислушиваться к его планам пока приходится больше с точки зрения развлечения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Техногиганты собрались положить конец гегемонии NVIDIA на рынке ИИ-ускорителей
Глава OpenAI проведёт переговоры с Samsung и SK hynix, касающиеся выпуска собственных ИИ-ускорителей
OpenAI захотела независимости от NVIDIA — Альтман ищет инвесторов для выпуска собственных ИИ-чипов
Ажиотаж вокруг мозгового импланта Neuralink Илона Маска помог ускорить разработки этой технологии
Установлен рекорд дальности передачи данных по Wi-Fi HaLow — почти 3 км
Учёные создали «неубиваемый» кубит с естественной способностью к исправлению ошибок вычислений
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, слухи, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: openai, сэм альтман, tsmc, искусственный интеллект, производство микросхем
openai, сэм альтман, tsmc, искусственный интеллект, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 42
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 35
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 3 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 4 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 5 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 6 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 7 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 8 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 9 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 9 ч.
Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи 9 ч.
Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году 10 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 56 мин.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 2 ч.
Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро 4 ч.
ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц 4 ч.
Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делать 4 ч.
Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V 4 ч.
Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков 6 ч.
NASA впервые опробует радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках 7 ч.
Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США 10 ч.
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super 11 ч.