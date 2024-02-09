Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десятки новых предприятий для TSMC

Возможности систем генеративного искусственного интеллекта, на которых OpenAI очень быстро сделала себе имя, в своём развитии упираются в нехватку полупроводниковых компонентов и высокие расходы на электроэнергию, поэтому основатель компании Сэм Альтман сейчас сосредоточен на проекте по привлечению до $7 трлн на решение этих проблем.

Как поясняет The Wall Street Journal, Сэм Альтман уже давно вкладывается в стартапы, связанные с созданием источников дешёвой электроэнергии по принципу термоядерного синтеза, но сейчас предприниматель поставил перед собой не менее амбициозную цель: собрать триллионы долларов США для финансирования строительства внушительного количества предприятий, способных выпускать заметно большее количество ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, чем это возможно сейчас.

По информации осведомлённых источников, Альтман сейчас ведёт активные переговоры как с властями США, так и с правящими кругами ОАЭ, а также руководством TSMC. По его замыслу, арабские инвесторы могли бы предоставить внушительную сумму денег, до $5 трлн или $7 трлн, в совокупности с другими источниками финансирования, чтобы в ближайшие несколько лет построить несколько десятков новых предприятий по контрактному выпуску чипов, которые можно было бы передать в управление компании TSMC. На них предполагается наладить выпуск чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта в количествах, пропорциональным амбициям Альтмана по развитию функциональных возможностей разрабатываемых OpenAI чат-ботов и больших языковых моделей.

Следует отметить, что $7 трлн являются весьма внушительной суммой не только по меркам инвестиционных проектов, но и в масштабах суверенного долга некоторых государств. В конце концов, оборот всего рынка полупроводниковых компонентов достигнет рубежа в $1 трлн лишь к концу десятилетия, а совокупная капитализация двух самых дорогих американских компаний, Microsoft и Apple, приближается к $6 трлн.

Альтман, как поясняют источники, поставил в известность о своих намерениях не только министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo), но и руководство компании TSMC, не говоря уже о правительстве ОАЭ, у которого собирается просить существенную часть денег на реализацию этого амбициозного проекта. К сожалению, на пути к претворению этого проекта в жизнь стоит немало препятствий. Во-первых, не совсем понятно, где будут построены десятки новых предприятий по выпуску чипов. США заинтересованы в их «приземлении» на родном материке, для самой TSMC реализация столь масштабных зарубежных проектов даже на стадии эксплуатации может представлять серьёзную проблему из-за определённого кадрового голода, а арабские инвесторы очевидным образом намерены развивать национальную промышленность ОАЭ. С другой стороны, власти США настороженно относятся к инвестициям арабских стран в передовые отрасли американской экономики, забывая при этом, что компания GlobalFoundries уже более десяти лет финансируется по этому принципу. Словом, замыслу Альтмана предстоит выдержать испытания суровой реальностью, поэтому прислушиваться к его планам пока приходится больше с точки зрения развлечения.