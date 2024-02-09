Вы всё не так поняли: разработчики Subnautica 2 поспешили объяснить, что значит «модель игр-сервисов» для сиквела

Разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment прокомментировали информацию о неанонсированном симуляторе выживания Subnautica 2, найденную в недавнем финансовом отчёте издательства Krafton.

Напомним, в документе Krafton новая Subnautica описывалась как «мультиплеерный сиквел» (будет кооператив на четырёх человек, но и возможность играть одному) с «моделью игр-сервисов» и релизом в 2024 году.

Услышав «игра-сервис» и «Subnautica 2» в одном предложении, фанаты оригинальной игры забеспокоились и начали угрожать бойкотировать горячо ожидаемый сиквел. Впрочем, всё оказалось не так плохо.

Unknown Worlds заверила, что под «моделью игр-сервисов» в случае Subnautica 2 понимается лишь план обновлять проект на протяжении долгого времени: «Никаких сезонных абонементов. Никаких боевых пропусков. Никаких подписок».

По словам авторов, Subnautica 2 не будет ориентирована на мультиплеер — кооператив необязательный. Кроме того, игра не выйдет в 2024 году (даже в раннем доступе), но разработчики планируют начать делиться её подробностями.

Перечисленные утверждения уже нашли отражение в изменённой версии финансового отчёта Krafton. В новом издании Subnautica 2 преследует цель не увеличения фанатской базы, а совместной разработки с игроками.

«Спасибо, что следите за новостями о прогрессе нашей следующей игры. Мы с нетерпением ждём возможности показать, над чем работали, и надеемся, что вы полюбите её не меньше нашего», — поделились в Unknown Worlds.