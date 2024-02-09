Число продуктов в реестре российского ПО превысило 20 тысяч

Количество программных решений в реестре российского софта превысило отметку в 20 тысяч наименований продуктов. Об этом свидетельствуют показания счётчика, установленного на сайте реестра отечественного ПО. В сравнении с 2020 годом, число российских продуктов увеличилось в 2,5 раза.

Реестр программного обеспечения ведётся Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и содержит сведения о продукции российских разработчиков, позволяющей заместить иностранный софт. В реестре представлены операционные системы, офисные приложения, средства поиска, аналитики, обработки и защиты данных, различные утилиты, серверный и связующий софт, среды разработки, тестирования и отладки, инструменты управления предприятием, а также прочие решения.

Напомним, что с 1 января 2016 года в РФ действуют положения законодательства о приоритетном использовании российского ПО и запрет на закупки государственными и муниципальными заказчиками иностранного софта при наличии отечественных аналогов, удовлетворяющих требованиям организации. Кроме того, с 1 января 2025 года вводится полный запрет на использование зарубежного софта на значимых объектах критической инфраструктуры.

Ранее Минцифры был запущен официальный маркетплейс российского программного обеспечения Russoft.ru. В настоящий момент на площадке собраны 1811 софтверных продуктов от более чем тысячи компаний-разработчиков и правообладателей. Все программные решения включены в реестр отечественного ПО, для каждого из них представлены ключевые характеристики: функциональность, стоимость и совместимость с операционными системами. Также приведены зарубежные аналоги, которые может заместить российский продукт.