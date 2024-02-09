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Valve отметила Лунный Новый год в Dota 2 подарочными сокровищницами и вечными банами для пользователей Overplus

Разработчики Dota 2 из студии Valve объявили о выходе для популярной MOBA обновления «Дар Дракона» (Dragon's Gift) в честь Лунного Нового года и подготовили неприятный сюрприз для пользователей Overplus.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

С выходом патча в Dota 2 появились подарочные сокровищницы — они представлены в виде красных конвертов, которые с 9 февраля по 7 марта можно передать другому игроку. Открыть их может только выбранный получатель.

Вернулись в обновлении и традиционные сокровищницы Dragon's Hoard. Каждая содержит один из 17 косметических наборов на тему Лунного Нового года, а также (если повезёт) подарочный конверт или предмет с необычным эффектом.

Из каждой сокровищницы (в том числе подарочной) можно получить предмет The Ancient Dragon King в виде мифического дракона — первый аксессуар для Древнего с уникальными стилями для сил Света и Тьмы.

С Лунным Новым годом!

С Лунным Новым годом!

В патче исправили ряд багов, скорректировали баланс (в том числе в режиме Ability Draft) и ввели новый код для обнаружения читов (ещё «пару недель назад»), который обернулся волной вечных VAC-банов для пользователей Overplus.

Overplus — программа, дающая нечестное преимущество в Dota 2. В сообществе призывали к блокировке утилиты и, похоже, дождались. Под раздачу блокировок, согласно первым подсчётам, попало более 50 профессиональных игроков.

Тем временем Valve работает над грядущим контентным обновлением для Dota 2 под названием «Павшая корона» (Crownfall). Когда именно оно выйдет и что добавит, на данном этапе не уточняется.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Премьера, Моды, патчи, дополнения,
Теги: dota 2, valve, moba
dota 2, valve, moba
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