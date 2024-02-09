Процессоры с ИИ-движками пропишутся в 60 % новых ПК к 2027 году

Разработчики центральных процессоров и некоторые производители ПК уцепились за идею создания клиентских систем, которые будут локально ускорять некоторые вычисления, связанные с работой искусственного интеллекта. По мнению представителей IDC, к 2027 году подобные процессоры будут находиться в 60 % новых ПК, поставляемых на рынок.

В целом, как поясняют аналитики, по итогам текущего года объёмы поставок ПК на базе центральных процессоров с функцией аппаратного ускорения ИИ достигнут 50 млн штук, а к 2027 году увеличатся до 167 млн штук. Из этого можно сделать вывод, что эксперты IDC не рассчитывают на существенное увеличение оборотов на рынке ПК как таковом к 2027 году, поскольку 167 млн изделий будут составлять 60 % от 278 млн поставленных персональных компьютеров к концу периода прогнозирования. Системы, использующие ресурсы дискретных графических процессоров (GPU) для ускорения работы искусственного интеллекта, в статистику не попали.

По мнению представителей IDC, популярности ПК на базе процессоров с такими возможностями будут способствовать не только рост производительности соответствующих операций, но и повышение степени информационной безопасности. Пользователю уже не потребуется отправлять в облако чувствительные данные для ускорения их обработки на сервере провайдера, эти операции можно будет эффективно осуществлять на локальном компьютере. К 2027 году технология превратится из нишевой в доминирующую, как убеждены представители IDC.

Специалисты компании уже предлагают классифицировать центральные процессоры по своей вычислительной способности с точки зрения обработки информации в системах искусственного интеллекта. Наделённые нейронным блоком процессоры первого поколения сейчас предлагаются компаниями Qualcomm, Apple, AMD и Intel, они обладают способностью обрабатывать не более 40 триллионов операций в секунду (TOPS). При помощи таких процессоров достигается аппаратное ускорение отдельных функций в составе приложений, использующих системы искусственного интеллекта.

В следующем поколении центральных процессоров быстродействие нейронных блоков будет поднято до 40–60 TOPS, и это уже будет способствовать распространению специфических функций работы с ИИ на уровне операционной системы и множества приложений. Скорее всего, поставки подходящих процессоров Intel, AMD и Qualcomm начнут в текущем году. Microsoft при этом предусмотрит поддержку соответствующих функциональных возможностей на уровне Windows 11.

Процессоры третьего поколения с производительностью выше 60 TOPS никем из разработчиков пока не анонсированы, и они даже не включаются IDC в текущий вариант прогноза развития рынка до 2027 года, но по мере анонса таких процессоров в ближайшие годы в аналитические материалы будут внесены соответствующие коррективы. К 2027 году процессоры второго поколения будут примерно в два раза превосходить по численности процессоры первого поколения, как считают в IDC. Немалая часть ПК на основе таких процессоров будет продаваться корпоративным заказчикам.

В целом, перенос части вычислений из облака на локальный ПК при работе систем искусственного интеллекта выгодно по трём основным причинам. Во-первых, это снижает задержки в обработке информации, неизбежно возникающие при сетевом взаимодействии. Во-вторых, достигается более высокая информационная безопасность. В-третьих, дорогие облачные ресурсы высвобождаются под другие вычислительные задачи.