Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Гендиректор Ubisoft объяснил, почему Sku...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Гендиректор Ubisoft объяснил, почему Skull and Bones заслуживает стоить $70 — это «настоящая» игра АААА-уровня

С приходом текущего поколения консолей игры от крупных издателей подорожали до $70. Выходящий на следующей неделе пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft исключением не стал, но как в компании оправдывают цену проекта?

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, Skull and Bones продаётся за $60 на ПК и за $70 на консолях, имея при этом все признаки игры-сервиса: внутриигровой магазин, боевой пропуск, сезонные события, премиальная валюта и так далее.

Вопрос стоимости Skull and Bones поднялся в рамках недавнего общения руководства Ubisoft с инвесторами. Гендиректору Иву Гиймо (Yves Guillemot), в частности, намекнули, что вопрос цены «может ограничить размер аудитории игры».

Стоит отметить, что Ubisoft отзывалась о Skull and Bones как об AAAA-игре ещё в 2020 году

Стоит отметить, что Ubisoft отзывалась о Skull and Bones как об AAAA-игре ещё в 2020 году

«Вы увидите, что Skull and Bones — полноценная игра. Думаем, игроки поймут, насколько она масштабная и завершённая. Это настоящая AAA-... AAAA-игра, которая покажет себя в долгосрочной перспективе», — заверил Гиймо.

Как отмечает портал PC Gamer, на созвонах с инвесторами нечасто требуют объяснений ценовой политики по той или иной игре. Журналисты увидели в этом вопросе завуалированную критику решения Ubisoft.

Впрочем, официально Ubisoft возлагает на Skull and Bones большие надежды: по мнению Гиймо, проект «имеет потенциал в долгосрочной перспективе утвердиться как новая игра-сервис».

Skull and Bones выйдет 16 февраля на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS5, Xbox Series X и S, но предзаказавшие премиальное издание и подписчики Ubisoft+ получат доступ на три дня раньше. Сейчас идёт открытая «бета» — она продлится до 11 февраля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Чем заняться в открытом мире Rise of the Ronin — новые детали «крупнейшего и самого амбициозного» ролевого экшена авторов Nioh
«До сих пор жду ещё одного переноса»: многострадальная Skull and Bones получила релизный трейлер и готовится к открытой «бете»
Надёжный инсайдер раскрыл окончательную дату выхода Skull and Bones — официальный анонс на горизонте
«Да здравствует пиратство»: Ubisoft раскрыла подробности закрытой «беты» Skull and Bones — системные требования за год почти не поменялись
«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части
«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанатов роликом четырёхлетней давности
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: skull and bones, ubisoft, приключенческий экшен
skull and bones, ubisoft, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 42
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 35
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 3 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 4 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 5 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 5 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 6 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 8 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 9 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 9 ч.
Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи 9 ч.
Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году 9 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 44 мин.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 2 ч.
Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро 3 ч.
ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц 3 ч.
Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делать 4 ч.
Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V 4 ч.
Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков 6 ч.
NASA впервые опробует радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках 7 ч.
Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США 10 ч.
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super 11 ч.