Гендиректор Ubisoft объяснил, почему Skull and Bones заслуживает стоить $70 — это «настоящая» игра АААА-уровня

С приходом текущего поколения консолей игры от крупных издателей подорожали до $70. Выходящий на следующей неделе пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft исключением не стал, но как в компании оправдывают цену проекта?

Напомним, Skull and Bones продаётся за $60 на ПК и за $70 на консолях, имея при этом все признаки игры-сервиса: внутриигровой магазин, боевой пропуск, сезонные события, премиальная валюта и так далее.

Вопрос стоимости Skull and Bones поднялся в рамках недавнего общения руководства Ubisoft с инвесторами. Гендиректору Иву Гиймо (Yves Guillemot), в частности, намекнули, что вопрос цены «может ограничить размер аудитории игры».

«Вы увидите, что Skull and Bones — полноценная игра. Думаем, игроки поймут, насколько она масштабная и завершённая. Это настоящая AAA-... AAAA-игра, которая покажет себя в долгосрочной перспективе», — заверил Гиймо.

Как отмечает портал PC Gamer, на созвонах с инвесторами нечасто требуют объяснений ценовой политики по той или иной игре. Журналисты увидели в этом вопросе завуалированную критику решения Ubisoft.

Впрочем, официально Ubisoft возлагает на Skull and Bones большие надежды: по мнению Гиймо, проект «имеет потенциал в долгосрочной перспективе утвердиться как новая игра-сервис».

Skull and Bones выйдет 16 февраля на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS5, Xbox Series X и S, но предзаказавшие премиальное издание и подписчики Ubisoft+ получат доступ на три дня раньше. Сейчас идёт открытая «бета» — она продлится до 11 февраля.